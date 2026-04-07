(UZNEMIRUJUĆE) STRAVIČNE SCENE U HERSONU! Ubijeni civili, ima ranjenih, napad trajao oko 30 minuta! Guverner: Mete su bile stambene zgrade (FOTO)
Ruske snage granatirale su u utorak, 7. aprila, stambenu četvrt u hersonskom okrugu Korabeljni, usmrtivši prvobitno tri civila i ranivši sedam osoba, saopštile su regionalne vlasti.
Guverner Hersonske oblasti, Oleksandar Prokudin, izjavio je da je napad trajao oko 30 minuta i da su meta bile stambene zgrade. Tom prilikom oštećeni su prodavnica, apoteka i stanovi u višespratnicama. Među povređenima su četiri žene i tri muškarca koji su trenutno na medicinskom zbrinjavanju.
Ruske snage su takođe izvršile vazdušne udare na selo Stepanivka, gde su četiri osobe ranjene, a civilna infrastruktura značajno oštećena. Tri vođene avio-bombe bačene su na centar sela, pri čemu je uništena zgrada škole, a oštećeni su bolnica i okolne kuće. U ovom napadu povređena su tri muškarca i četrnaestogodišnji dečak, koji je zadobio povrede umerene težine, dok je njegov otac u kritičnom stanju.
Još jedna žrtva
Guverner je kasnije potvrdio da je broj poginulih u Hersonu porastao na četiri osobe, nakon što je potvrđena smrt još jednog muškarca čiji se identitet utvrđuje.
Ranije u utorak, Rusija je u gradu Nikopolju FPV dronom pogodila civilni autobus, usmrtivši tri osobe i ranivši 16 ljudi. Guverner Dnjepropetrovske oblasti, Oleksandar Hanža, naveo je da je dron udario u autobus u centru grada dok je prilazio stanici, pogodivši ljude koji su bili u vozilu, kao i one koji su čekali prevoz.
