Ruske snage granatirale su u utorak, 7. aprila, stambenu četvrt u hersonskom okrugu Korabeljni, usmrtivši prvobitno tri civila i ranivši sedam osoba, saopštile su regionalne vlasti.

Guverner Hersonske oblasti, Oleksandar Prokudin, izjavio je da je napad trajao oko 30 minuta i da su meta bile stambene zgrade. Tom prilikom oštećeni su prodavnica, apoteka i stanovi u višespratnicama. Među povređenima su četiri žene i tri muškarca koji su trenutno na medicinskom zbrinjavanju.

Ruske snage su takođe izvršile vazdušne udare na selo Stepanivka, gde su četiri osobe ranjene, a civilna infrastruktura značajno oštećena. Tri vođene avio-bombe bačene su na centar sela, pri čemu je uništena zgrada škole, a oštećeni su bolnica i okolne kuće. U ovom napadu povređena su tri muškarca i četrnaestogodišnji dečak, koji je zadobio povrede umerene težine, dok je njegov otac u kritičnom stanju.

Još jedna žrtva

Guverner je kasnije potvrdio da je broj poginulih u Hersonu porastao na četiri osobe, nakon što je potvrđena smrt još jednog muškarca čiji se identitet utvrđuje.