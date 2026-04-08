Više od 80 migranata nestalo je nakon što se brod kojim su krenuli iz libijskog priobalnog grada Tadžure prevrnuo u Sredozemnom moru, saopštila je danas Međunarodna organizacija za migracije (IOM). Tela dve osobe su nađena.

Na brodu je bilo oko 120 ljudi kada je brod u nedelju krenuo iz grada Tadžure na severozapadu Libije. Plovilo se kasnije prevrnulo usled loših vremenskih uslova, prema informacijama IOM-a.

Trgovački brod uspeo je da spase 32 osobe, a italijanska obalska straža ih je prebacila na ostrvo Lampeduzu.

Libija je glavna tranzitna tačka za migrante koji beže od rata i siromaštva u Africi i na Bliskom istoku. Zemlja je zapala u haos nakon što je ustankom 2011. godine zbačen i ubijen dugogodišnji diktator Moamer el Gadafi.