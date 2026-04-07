NASA je podelila snimak čitave daleke strane Meseca.

U okviru dugo iščekivane misije Artemis II, četiri astronauta su u ponedeljak obletela Mesec, fotografišući i posmatrajući ključne detalje kroz prozor svoje letelice Orion.

Među četiri NASA astronauta su Rid Vajzman, Viktor Glover i Kristina Koh, kao i kanadski astronaut Džeremi Hansen. Oni su snimili fotografije neravnog terena Meseca.

"Pomračenje misije Artemis II. 6. april 2026. godine. Totalno pomračenje, izvan Zemlje. Iz lunarne orbite, Mesec zaklanja Sunce, otkrivajući prizor koji je malo ko u ljudskoj istoriji ikada video", navodi se u zajedničkoj objavi koju su na Instagramu podelili NASA i Bela kuća.

