Oko 20% slučajeva tuberkuloze u Evropi ostaje nedijagnostikovano ili neprijavljeno, navodi Svetska zdravstvena organizacija (SZO) u izveštaju objavljenom u ponedeljak. U 2024. godini zvanično je registrovano skoro 162.000 slučajeva ove bolesti, dok se procenjuje da je stvarni broj zaraženih oko 204.000, navodi evropska kancelarija SZO.

Izveštaj takođe ističe da se multirezistentna tuberkuloza (MDR-TB) u Evropi javlja znatno češće nego u svetu, sa udelom od čak 23% slučajeva u poređenju sa 3,2% globalno. Ove forme bolesti su teže za lečenje i češće su smrtonosne. Prema SZO, ovi problemi su međusobno povezani.

Kašnjenje u dijagnostici pogoršava situaciju

Kašnjenje u dijagnostici povećava rizik od prenosa i otežava lečenje, dok širenje bolesti dovodi do većeg broja slučajeva u kojima terapija ne uspeva. To je ključni faktor koji doprinosi razvoju otpornosti na lekove.

Evropa i dalje ne ispunjava ključne ciljeve

Iako je broj slučajeva tuberkuloze od 2015. godine značajno opao, Evropa i dalje ne ispunjava ključne ciljeve u oblasti rane detekcije, lečenja i praćenja pacijenata, što usporava napore u suzbijanju širenja bolesti, navodi se u izveštaju. Evropski region SZO obuhvata 53 zemlje, uključujući Rusiju i nekoliko država Centralne Azije.

Gde je tuberkuloza najrasprostranjenija u svetu

Prema podacima SZO, tuberkuloza je i dalje najubojitija zarazna bolest na svetu po broju godišnjih smrtnih slučajeva. U 2024. godini obolelo je oko 11 miliona ljudi, a više od 1,2 miliona je preminulo, uglavnom u zemljama sa ograničenim resursima. Najteže pogođene države su:

Indija

Indonezija

Kina

Pakistan

Filipini

Tuberkuloza se prenosi uglavnom vazdušnim putem. Među simptomima su najčešće dugotrajan kašalj, bol u grudima i gubitak apetita. Bakterije mogu zahvatiti ne samo pluća, već i druge organe. Prema podacima SZO, bez adekvatnog lečenja oko polovina zaraženih umire.