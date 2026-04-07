NE BOJE GA SE

Portparolka iranske vlade Fatemeh Mohadžerani izjavila je za državnu novinsku agenciju IRNA da je Trampova pretnja o uništenju iranske civilizacije "znak neznanja" koji neće doprineti mogućem dijalogu.

Podsetimo, Tramp je nešto ranije govorio da, ako Iran ne posluša i ne otvori Ormuski moreuz, svet će prisustvovati smrti jedne civilizacije.

"Očuvanje mira i sigurnosti građana naš je glavni prioritet, a pretnje neće uznemiriti javnost", rekla je Mohadžerani u intervjuu u utorak.

"Vrata dijalogu otvaraju se uz poštovanje; put pretnji, sitničavosti i ponižavanja nije put kojim se dolazi do razgovora", navela je ona.

Mohamed Bager Galibaf, predsedavajući iranskog parlamenta i bivši gradonačelnik Teherana

"Pretiti ‘civilizaciji’ pre svega pokazuje nepoznavanje istorije naroda koji je više puta prebrodio krize i i dalje opstaje", dodala je ona.

Ranije danas američki državni sekretar Marko Rubio dao je naslutiti da će biti "još vesti tokom dana" kada su ga na CNN pitali očekuje li da će Iran pristati na pregovore.

"Nacija koja čvrsto veruje u ispravnost svog puta zaštitiće interese"

Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagai objavio je na mreži X da će snaga kulture, logike i vere u pravednost vlastitog cilja jedne civilizovane nacije nedvosmisleno prevladati nad logikom gole sile.

On je naveo da će nacija koja čvrsto veruje u ispravnost svog puta iskoristiti sve svoje kapacitete i sposobnosti kako bi zaštitila svoja prava i legitimne interese.

Poptredsednik Irana: HIljadama godina smo iznad zabluda neprijatelja

Prvi potpredsednik Irana Mohamad Reza Aref izjavio je da je iranska civilizacija hiljadama godina nadživela zablude svojih neprijatelja.

Iran se, kako je rekao, neće dati zastrašiti Trampovim pretnjama.

Donald Tramp se obratio novinarima na uskršnjem događaju