Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens izjavio je danas da se Brisel, a ne Vašington, meša u mađarske izbore, koji se održavaju 12. aprila i koji bi mogli da odrede budućnost premijera Viktora Orbana, piše portal Politiko.

Vens je, na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Orbanom u Budimpešti, negirao da svojom posetom pokušava da pojača kampanju lidera povezanog sa Kremljem, koji vodi Mađarsku u proteklih 16 godina, naveo je briselski portal.

"Sada, naravno, ne očekujem da građani Mađarske poslušaju potpredsednika SAD, jer to nije primarni razlog zašto sam ovde, rekao je Vens dodajući da ipak želi da pošalje poruku svima, a "posebno birokratama u Briselu".

Džej Di Vens podržao je Viktora Orbana uoči izbora u Mađarskoj

"Oni su učinili sve što mogu da zaustave narod Mađarske, zato što im se ne dopada lider koji je ustao u zaštitu građana svoje zemlje. Važno je da se to kaže", rekao je Vens.

Mađar: Istorija Mađarske ne piše se u Vašingtonu, Moskvi ili Briselu

Vensa je za mešanje u mađarske izbore optužio glavni Orbanov protivnik, lider partije Tisa Peter Mađar koji je na društvenoj mreži Iks objavio da "nijedna strana zemlja ne treba da se meša u mađarske izbore, jer je to naša zemlja".

Mađar je istakao da se istorija Mađarske "ne piše ni u Vašingtonu, ni u Moskvi, niti u Briselu".

Vens je istakao i da je "Viktor Orban jedini razumni lider u Evropi kada je reč o pitanjima energetske bezbednosti i nezavisnosti".

"Smešno je gledati premijere i lidere nekih zapadnoevropskih zemalja koji govore o energetskoj krizi, kada je samo trebalo da prate politiku Viktora Orbana u Mađarskoj. Da su to radili, energetska kriza sa kojom se suočavaju bila bi manje loša", smatra Vens.