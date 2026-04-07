Slušaj vest

Izraelska vojska saopštila je da je ranije danas izvela napad u kojem je oštećena sinagoga u Teheranu, navodeći da je meta bio visoki iranski komandant i da žali zbog "kolateralne štete" nanete jevrejskom hramu u blizini.

Prema iranskim medijima i snimcima, velika šteta je naneta sinagogi Rafi Nija u Iranu.

U odgovoru na upit lista Tajms of Izrael, vojska je navela da je pogodila visokog komandanta Hatam al-Anbije, iranske vojne komande za hitne slučajeve.

"Primljeni su izveštaji da je u napadu oštećena i obližnja sinagoga. Izraelska vojska žali zbog kolateralne štete nanete sinagogi i naglašava da je napad bio usmeren na visoki vojni cilj unutar oružanih snaga režima“, navodi se u saopštenju.