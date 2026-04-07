Bele rode vratile su se u grad Černobilj u Kijevskoj oblasti i počele su da se gnezde prvi put u poslednjih 20 godina, objavila je danas na svom Fejsbuk nalogu černobiljska Agencija za radijaciju i ekološku biosferu (AREB).

- Danas, u centru Černobilja, šest belih roda grade gnezda na krovu administrativne zgrade u blizini gradskog spomenika.

Ovo je prava senzacija za Černobilj jer je poslednje gnežđenje belih roda u našem gradu zabeleženo pre 20 godina - navodi se u FB objavi AREB-a, prenosi Ukrinform.

Biolozi iz Agencije za radijaciju i ekološku biosferu u Černobilju ukazali su da pojava šest ptica u centralnom delu grada može ukazivati na nove promene u lokalnoj populaciji koje otvaraju "zanimljive perspektive za dalja posmatranja".

Kurir.rs/b92

