Pakistanski premijer Šehbaz Šarif apelovao je na Trampa da pomeri svoj rok za dogovor sa Iranom za dve nedelje i da Iran otvori Ormuski moreuz tokom tog istog perioda, navodeći da su tekući diplomatski napori obećavajući i da im treba omogućiti da se sprovedu do kraja.

"Diplomatski napori za mirno rešenje tekućeg rata na Bliskom istoku napreduju stabilno, snažno i moćno, sa potencijalom da dovedu do suštinskih rezultata u bliskoj budućnosti. Kako bi se omogućilo diplomatiji da ide svojim tokom, usrdno molim predsednika Trampa da produži rok za dve nedelje. Pakistan, u svoj iskrenosti, moli iransku braću da otvore Ormuski moreuz na odgovarajući period od dve nedelje kao gest dobre volje.

Takođe pozivamo sve zaraćene strane da se pridržavaju prekida vatre svuda tokom dve nedelje, kako bi se omogućilo diplomatiji da postigne konačan prekid rata, u interesu dugoročnog mira i stabilnosti u regionu”, naveo je Šarif na platformi X.

Takođe, neimenovani visoki iranski zvaničnik izjavio je za novinsku agenciju Rojters da Iran pozitivno razmatra predlog Pakistana.

Oglasio se i Tramp: Taj čovek je veoma poštovan svuda!

On je rekao je da su Sjedinjene Države u „žestokim pregovorima“ o ratu u Iranu, odbijajući da detaljnije objasni razgovore.

"Ne mogu vam reći, jer smo trenutno u žestokim pregovorima“, rekao je Tramp za Foks njuz u kratkom telefonskom intervjuu kada su ga pitali kako se oseća povodom razgovora.

Tramp je rekao da će uskoro biti u potpunosti obavešten o predloženom dvonedeljnom prekidu vatre pakistanskog premijera Šabaza Šarifa — na šta je Bela kuća ranije u utorak za CNN rekla da će „stići odgovor“.

"Mogu reći ovo — da ga veoma dobro poznajem. On je veoma poštovan čovek, svuda“, rekao je Tramp za Foks.

Ko je Šarif?

Šehbaz Šarif (74) istaknuti je pakistanski političar i lider stranke PML-N. On trenutno obavlja funkciju premijera Pakistana od marta 2024. godine, a tu dužnost je prethodno vršio i u periodu od 2022. do 2023. godine.

Pre ulaska u politiku bio je uspešan biznismen, dok je političku karijeru započeo krajem 1980-ih godina pod uticajem svog starijeg brata, Navaza Šarifa.

Kao višestruki glavni ministar provincije Pandžab, najmnogoljudnijeg regiona u zemlji, stekao je reputaciju izuzetno efikasnog administratora.