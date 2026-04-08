Iranci su se noćas okupili u prestonici Teheranu, noseći zastave i portrete vrhovnog vođe Modžtabe Hamneija nakon objave prekida vatre sa SAD.

Izveštač BBC navodi da su reakcije na prekid vatre u Iranu pomešane.

Navodi se da sada postoji osećaj olakšanja pošto elektrane neće biti napadnute, kako je to danima pretio američki predsednik Donald Tramp, ali oni koji se protive iranskim vlastima moraju ponovo da suoče sa njima, a sada će one biti još žešće prema protivnicima.

Opet gore zastave Amerike i Izraela

Na snimcima svetskih agecnija vidi se da su gomile pristalica vlade u Teheranu slavile skandirajući parole i noseći iranske zastave, a neki od njih su palili zastave SAD i Izraela.

Bela kuća je takođe proglasila pobedu nakon objave prekida vatre s Iranom.

- Ovo je pobeda za Sjedinjene Države koju su predsednik Tramp i naša neverovatna vojska omogućili - navela je portparolka Bele kuće Kerolajn Livit u objavi na društvenim mrežama, dodajući da je prekid vatre "doneo ponovno otvaranje Ormuskog moreuza".

Livit je poručila da je Tramp od početka rekao da će operacija "Epski bes" trajati od četiri do šest nedelja, dodajući da su SAD "postigle i premašile osnovne vojne ciljeve za 38 dana".

- Uspeh naše vojske doneo je maksimalnu prednost, omogućavajući predsedniku Trampu i timu da se uključe u teške pregovore koji su sada otvorili mogućnost za diplomatsko rešenje i dugoročni mir - napisala je Livit.

"Možda fundamentalno promenjen način na koji svet gleda SAD"

Entoni Curher, dopisnik BBC za Severnu Ameriku, ocenjuje da su u ratu u Iranu kraju prevladale hladnije glave – barem za sada.

On navodi da će SAD i Iran sada učestvovati u pregovorima tokom naredne dve nedelje, kupujući vreme u pokušaju da dođu do trajnog rešenja.

- Verovatno će ovo biti truckava vožnja, ali cena barela nafte je pala ispod 100 dolara prvi put posle nekoliko dana, a fjučersi (predviđanja vrednosti) američkih akcija su skočili. Čini se da postoji osećaj optimizma da je najgore prošlo. Čak je i ovakav napredak bio daleko od izvesnog sve do utorka, kada je Donald Tramp zapretio smrću iranske civilizacije "koja nikada više neće oživeti" - podseća Curher.

On navodi da ipak nije izvesno da li je takva neverovna pretnja američkog predsednika prisilila Iran da pristane na verziju prekida vatre koju su prethodno odbijali.

- Ono što je jasno jeste da je Trampova zapanjujuća, zapaljiva izjava – samo dva dana nakon sličnog, nepristojnog zahteva upućenog putem (njegove društvene mreže) Trut (Truth Social) – drugačija od svega što je neki američki predsednik u moderno doba ikada izneo ili nagovestio. Čak i ako dvonedeljni prekid vatre rezultira trajnim mirom, rat u Iranu – i Trampove nedavne izjave – možda su fundamentalno promenili način na koji ostatak sveta gleda na SAD - zaključuje Curher.