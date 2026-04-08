Premijer Kine, Li Ćijang, izjavio je u utorak da će veliko kinesko tržište ostati otvoreno svetu i da je Kina spremna da uvozi više visokokvalitetnih proizvoda iz Australije.

U telefonskom razgovoru sa australijskim premijerom, Entonijem Albanizom, Li je takođe rekao da je Kina spremna da sarađuje sa Australijom na proširenju i unapređenju trgovinskih veza, da podrži preduzeća obe zemlje u saradnji zasnovanoj na tržišnim principima i da promoviše međusobnu korist i obostranu dobit.

"Kina je spremna da sa Australijom sprovede sporazume koje su prošle godine postigli kineski predsednik, Si Đinping, i premijer

Albaniz, da održi visok nivo razmene, ojača komunikaciju i koordinaciju, konsoliduje međusobno političko poverenje, produbi saradnju koja donosi obostranu korist, očuva multilateralizam i slobodnu trgovinu, ubrza razvoj dve zemlje i pruži više stabilnosti

za region i svet u celini", dodao je Li.

Istakao je da kinesko-australijska ekonomska i trgovinska saradnja ima snažan unutrašnji zamah i dugoročni potencijal.

"Tokom sprovođenja 15. petogodišnjeg plana (2026–2030), Kina će se pridržavati strateškog prioriteta širenja domaće potražnje,

snažno će podsticati potrošnju, promovisaće značajan porast potrošnje domaćinstava i kontinuirano će oslobađati tržišnu

potražnju", rekao je Li.

Dodao je i da obe strane treba da ubrzaju pregled i unapređenje razgovora o bilateralnom sporazumu o slobodnoj trgovini kako bi se pružila jača institucionalna podrška saradnji.

"Postoji veliki potencijal za kinesko-australijsku "zelenu saradnju", a Kina je spremna da iskoristi komplementarne prednosti sa Australijom kako bi produbila saradnju u oblastima čiste energije, električnih vozila, skladištenja energije i smanjenja ugljen-dioksida, zajednički gradeći jači zamah za razvoj zelene ekonomije", dodao je Li.

Albaniz je rekao da se australijska vlada uvek zalaže za razvoj stabilnog, zrelog i konstruktivnog odnosa sa Kinom.

"Australija je dugo poštovala politiku jedne Kine i spremna je da ojača visok nivo razmene sa Kinom, proširi saradnju u trgovini, investicijama, rudarstvu, čistoj energiji i ljudskim resursima, pravilno upravlja razlikama u duhu međusobnog poštovanja i

unapređuje sveobuhvatno strateško partnerstvo Australija–Kina, dodao je premijer Australije.

Albaniz je naveo da se raduje poseti Kini kako bi prisustvovao Sastanku lidera ekonomija APEC-a 2026.

"Australija je spremna da poboljša multilateralnu komunikaciju i koordinaciju sa Kinom kako bi se rešavali globalni izazovi i promovisali mir, stabilnost i razvoj u svetu, zaključio je Albaniz.