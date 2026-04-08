Slušaj vest

Ispred zgrade u koјoј se nalazi izraelski konzulat u Bešiktašu, u Istanbulu, čula se pucnjava, a prema prvim informacijama, tri osobe su neutralisane a najmanje jedna osoba je ubijena.

- Tri osobe su došle sa taksijem iz Izmita, on je udaljen sat ipo od Istanbula, oni su pucali ispred Izraelskog konzulata koji se nalazi u Bešiktašu, turski policajci koji konstantno stoje ispred samog konzultata odmah su reagovali na taj napad. Na kraju su ubili jednog takozvanog teroristu, druga dvojica su povređena kao i policajci koji su bili tu - objasnio je Jusif Emin, novinar koji živi u Turskoj, u svom uključenju u emisiju "Redakcija" koja se emituje na Kurir televiziji.

Kako kaže, dobili su informaciju da je jedan od trojice ljudi koji su započeli incident osuđen zbog zločina koji uključuje drogu, pre više godina.

Foto: Kurir Televizija

- Druga dvojica su braća i oni su ranije bili osuđeni kao članovi neke radikalne verske organizacije, trenutno traje oporavak policajaca u državnoj bolnici i dobro je da oni nemaju nikakve veće probleme. Ministarstvo unutrašnjih poslova sada istražuje kako su počinioci nabavili oružje. Zbog cele situacije, put oko mesta događaja je bio zatvoren na par sati. Narod koji se tu našao je bio uzurpiran ali je trenutno sve pod kontrolom i narod se opet može osetiti sigurnim - rekao je Emin.

Područje oko izraelskog konzulata inače je pod stalnim jakim policijskim nadzorom. Nakon incidenta, televizijski snimci prikazuju pojačano prisustvo naoružanih policijskih snaga koje patroliraju tim delom grada.

Foto: printsacreen

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs