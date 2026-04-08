Slušaj vest

"Postupci Saveta bezbednosti UN-a ne smeju davati dozvolu za upotrebu sile, a kamoli dodatno pogoršavati tenzije i dolivati ulje na vatru”, rekao je u utorak Fu Cong, stalni predstavnik Kine pri Ujedinjenim nacijama.

Savet bezbednosti nije usvojio nacrt rezolucije koji "snažno podstiče“ države zainteresovane za korišćenje komercijalnih pomorskih ruta u Ormuskom moreuzu da koordiniraju napore odbrambene prirode kako bi doprinele obezbeđivanju bezbednosti plovidbe preko moreuza, uključujući i pratnju trgovačkih i komercijalnih brodova.

Jedanaest članica Saveta bezbednosti glasalo je za nacrt rezolucije, Kina i Rusija su glasale protiv, dok su Kolumbija i Pakistan bile uzdržane.

U svom objašnjenju glasanja Kine o nacrtu rezolucije, Fu je rekao da sukob u Iranu i njegov efekat prelivanja nastavljaju da nanose težak udarac regionalnom i globalnom miru i stabilnosti, pogađajući globalnu ekonomiju i izazivajući sve raširenije poremećaje.

"SAD i Izrael su, bez ovlašćenja Saveta bezbednosti i dok su pregovori između Irana i SAD-a bili u toku, pokrenuli vojne napade protiv Irana. Ovo je jasno kršenje ciljeva i principa Povelje UN-a i osnovnih normi međunarodnih odnosa“, dodao je.

"Istovremeno, suverenitet, bezbednost i teritorijalni integritet zemalja Zaliva moraju se u potpunosti poštovati. Civilima i nevojnim ciljevima mora se pružiti neophodna zaštita. Bezbednost brodskih puteva i energetske infrastrukture takođe mora biti zaštićena“, rekao je Fu.

U trenutnim okolnostima, rekao je ambasador, nacrt rezolucije treba jasno da identifikuje osnovne uzroke sukoba, traži odgovarajuća rešenja za rešavanje osnovnih uzroka i osiguranje bezbednosti brodskih puteva, i teži promociji dijaloga i postizanju mira.

"Međutim, žalosno je što nacrt rezolucije ne uspeva da obuhvati osnovne uzroke i potpunu sliku sukoba na sveobuhvatan i uravnotežen način. Sadrži jednostrano osuđivanje i pritisak, karakterizaciju situacije kao pretnje međunarodnom miru i bezbednosti, kao i upotrebu naoružane pratnje“, rekao je on, dodajući da je takav jezik "veoma podložan pogrešnom tumačenju ili čak zloupotrebi“.

"U vreme kada SAD otvoreno prete samom opstanku civilizacije, kada je veoma verovatno da će se trenutna neprijateljstva nametnuta Iranu dalje eskalirati, nacrt rezolucije, da je bio usvojen, poslao bi izuzetno pogrešnu poruku i imao bi veoma ozbiljne posledice“, naglasio je Fu.