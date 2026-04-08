KINA PRIZNALA DA JE "ULOŽILA NAPORE" DA STANE RAT AMERIKE I IRANA Peking pohvalio i Pakistan i poručio da želi "dugoročnu stabilnost" na Bliskom istoku (FOTO)
Kina je pozdravila prekid vatre između SAD i Irana, rekavši da je i Peking uložio "napore" da zaustavi rat.
- Peking je pozdravio napore pakistanske strane - kazala je portparolka kineskog Ministarstva spoljnih poslova Mao Ning tokom redovne konferencije za novinare u Pekingu, odgovarajući na pitanje agencije Anadolija.
Ona je dodala da Kina "zagovara prekid vatre i rešavanje sukoba političkim sredstvima kako bi se postigla dugoročna stabilnost u regionima (Persijskog) zaliva i Bliskog istoka - rekla je Mao.
Mao je kazala da je Peking "uložio sopstvene napore u tom pogledu".
Predsednik SAD Donald Tramp objavio je u utorak da je pristao da "prekine bombardovanje i napade na Iran na period od dve nedelje".
Ova objava je stigla manje od dva sata pre roka koji je Tramp postavio Iranu da ponovo otvori Ormuski moreuz i prihvati sporazum ili se suoči sa onim što je opisao kao "umiranje cele jedne civilizacije“.
