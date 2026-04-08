Kina je pozdravila prekid vatre između SAD i Irana, rekavši da je i Peking uložio "napore" da zaustavi rat.

- Peking je pozdravio napore pakistanske strane - kazala je portparolka kineskog Ministarstva spoljnih poslova Mao Ning tokom redovne konferencije za novinare u Pekingu, odgovarajući na pitanje agencije Anadolija.

Ona je dodala da Kina "zagovara prekid vatre i rešavanje sukoba političkim sredstvima kako bi se postigla dugoročna stabilnost u regionima (Persijskog) zaliva i Bliskog istoka - rekla je Mao.

Mao je kazala da je Peking "uložio sopstvene napore u tom pogledu".

Mao Ning, portparolka Ministarstva spoljnih poslova Kine

Predsednik SAD Donald Tramp objavio je u utorak da je pristao da "prekine bombardovanje i napade na Iran na period od dve nedelje".