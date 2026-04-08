"TRAMP MOGAO DA IH OSAKATI U PAR MINUTA, IZABRAO DA BUDE MILOSRDAN" Obraćanje ministra rata u Petagonu, tvrdi da je Teheran molio za prekid vatre: Svi to znamo
Američki ministar odbrane Pit Hegset, koji u drugoj administraciji predsednika Donalda Trampa ima zvaničnu funkciju ministra rata, obraća se medijima u Pentagonu o situaciji na Bliskom istoku.
Na početku govora Hegset je kazao da je Iran bio pretnja Americi već 47 godina unazad, ali da to "više nije".
On je pohvalio Trampa da je "ispisao istoriju".
- Predsednik Tramp je stvorio ovaj trenutak, Iran je molio za ovaj prekid vatre i svi to znamo - ocenio je Hegset, prenosi BBC.
On je rekao da je operacija "Epski bes" protiv Teherana bila "istorijska i ogromna" i dodao da su američke snage "desetkovale iransku vojsku".
Hegset je, kao i Tramp ranije, nazvao današnji dan "velikim danom za svetski mir", tvrdeći da je Iran "molio za ovaj prekid vatre" zato što im "bilo dosta".
On je kazao da je ovo "vojna pobeda sa velikim slovom V(Victory - sloboda) i izneo tvrdnju da je iranska vojska sa godinama postala neefikasna u borbenim dejstvima.
- Vodeći svetski državni sponzor terorizma pokazao se potpuno nesposobnim da brani sebe, svoj narod ili svoju teritoriju - dodao je Hegset.
Šef Pentagona je naveo da su SAD postigle vojne ciljeve uništavanja iranske Ratne mornarice i vazduhoplovnih snaga i da sad Amerika drži "njihovo nebo".
Hegset je kazao i da je Iran prihvatio prekid vatre pod "ogromnim pritiskom".
On je dodao da bi, da je Iran odbio uslove Vašingtona, "sledeće mete bile njihove elektrane, njihovi mostovi i naftna i energetska infrastruktura".
- Iranu bi bile potrebne decenije da obnovi, ali je vođa režima prepoznao da je dogovor bolji. Predsednik Tramp je imao moć da osakati celu iransku privredu u nekoliko minuta, ali je izabrao da bude milosrdan - poručio je Hegset.
On je naveo imena nekoliko visokih iranskih zvaničnika eliminisanih u američko-izraelskoj vojnoj kampanji, uključujući bivšeg vrhovnog vođu Alija Hamneija, koji je ubijen na početku rata.
Hegset je kazao da je Tramp "od početka bio jasan" oko toga da Iran neće imati nuklearno oružje i da će, prema uslovima sporazuma o kojem se pregovara, bilo nuklearni materijal koji Iran "ne bi trebalo da ima" biti uklonjen.
Ministar rata SAD je naveo da prekid vatre pruža šansu za "pravi mir i pravi dogovor", dodajući da je Pentagon "za sada" uradio svoj deo posla, ali da će biti spreman na to da se uveri da Iran poštuje svaki razumni uslov koji mu je predočen.
Hegset je Izrael nazvao "hrabrim, voljnim i sposobnim saveznikom" SAD.
On je dodao da ostatak sveta i drugi "takozvani" saveznici Amerike "treba da uzmu u obzir neke stvari".
