Telo žene pronađeno pre nekoliko meseci u reci u engleskom gradu Batu konačno je identifikovano, a policija je potvrdila da je reč o 54-godišnjoj Robin, koja je nestala krajem novembra prošle godine.

Prema saopštenju policijske uprave Avona i Samerseta, Robin je poslednji put viđena 28. novembra u Medovs Lejnu u Batu, dok je njennestanak zvanično prijavljen tek 17. decembra. Već tada su nadležni izrazili ozbiljnu zabrinutost za njenu bezbednost i pokrenuli opsežnu potragu.

Istraga je utvrdila i njena poslednja poznata kretanja. Prvi put je viđena oko 20 časova 27. novembra u u, krećući se ka Bekford Roadu, ulici Batvik, dok je njen automobil marke Mini pronađen u blizini. Nekoliko sati kasnije, oko 1.15 ujutru, primećena je na London roudu, u blizini benzinske stanice, kako ide u pravcu supermarketa Morisons.

Telo žene pronađeno je u januaru u reci Avon, nakon čega je usledio dugotrajan proces identifikacije. Policija je navela da je sproveden obiman rad kako bi se utvrdio identitet i kontaktirali članovi porodice, koji su u međuvremenu obavešteni o tragičnom ishodu.

- Porodica je obaveštena, a naše misli i saučešće su uz njih u ovom izuzetno teškom trenutku - saopštio je portparol policije.

Nadležni su istakli da se smrt ne tretira kao sumnjiva, ali da se istraga nastavlja u saradnji sa mrtvozornikom kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog slučaja.