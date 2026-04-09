Devetnaestogodišnja Orla Vejts poginula je u saobraćajnoj nesreći tokom boravka u Vijetnamu, gde je putovala u okviru pauze između školovanja. Nesreća se dogodila na ruti Ha Giang lup, popularnoj među turistima, dugoj između 350 i 400 kilometara, poznatoj po planinskim prevojima, uskim putevima i zahtevnim uslovima za vožnju, zbog čega je neki nazivaju i "rutom smrti."

Orla Vejts, ćerka poznatog britanskog tajkuna Endrua Vejtsa, direktora kompanije Vejts Grup (Wates Group), nalazila se na motociklu kada je vozač izgubio kontrolu nad vozilom. Tom prilikom pala je sa motora, a zatim je, prema dostupnim informacijama, na nju naletelo teretno vozilo koje se kretalo iz suprotnog pravca.

Nakon nesreće hitno je prevezena u bolnicu, gde su lekari pokušali da je spasu, ali je preminula 2. aprila usled zadobijenih povreda.

Okolnosti pod kojima je došlo do nesreće i dalje su predmet istrage nadležnih organa.

Orla Vejts Foto: Vietnam News

U trenutku nesreće, Orla je bila na odmoru od školovanja, a planirala je da po povratku u Britaniju upiše studije na Univerzitetu u Daramu. Prema navodima porodice, bila je na putovanju kroz Vijetnam kada je došlo do tragičnog događaja.

Nakon njene smrti, porodica je donela odluku o donaciji organa. Njena majka izjavila je da su u tom teškom trenutku smatrali da bi Orla želela da na taj način pomogne drugima.

- U ovom izuzetno teškom trenutku za našu porodicu odlučili smo da doniramo njene organe, jer verujemo da bi Orla to želela. Saznanje da na neki način nastavlja da živi kroz druge donosi nam određenu utehu - navela je ona.

U bolnici su potom izvršene transplantacije – jetra, dva bubrega i dve rožnjače presađeni su pacijentima kojima su bili neophodni. Predstavnici zdravstvene ustanove ocenili su da je reč o značajnoj odluci porodice u teškim okolnostima, dok je ministar zdravlja Vijetnama uputio zvanično pismo saučešća i zahvalnosti.

Endru Vejts Foto: Wates

Otac nastradale devojke opisao je Orlu kao "lepu, nezavisnu i izuzetno duhovitu", dodajući da je "volela život i živela ga punim plućima".

Istraga o nesreći i dalje traje, a nadležni organi rade na utvrđivanju svih okolnosti koje su dovele do ovog tragičnog događaja.