TURNEJA PO ZEMLJAMA PERSIJSKOG ZALIVA: Starmer krenuo od Saudijske Arabije
Britanski premijer Kir Starmer je stigao u sredu u Saudijsku Arabiju u okviru dvodnevne turneje po zemljama Persijskog zaliva.
Starmer je rekao da pozdravlja sporazum o prekidu vatre u Iranu, koji će doneti "predah regionu i svetu".
"Zajedno sa našim partnerima, moramo učiniti sve što možemo da podržimo i održimo ovaj prekid vatre, pretvorimo ga u trajni sporazum i ponovo otvorimo Ormuski moreuz", rekao je britanski premijer.
Očekuje se da će se Starmer tokom posete sastati sa saudijskim zvaničnima i britanskim vojnim osobljem u regionu.
