OVO JE SNIMAK DANAŠNJEG UNIŠTAVANJA IRANSKE RAFINERIJE NAFTE! I posle sporazuma o prekidu, došlo je do jakog udara! Izrael negira da stoji iza (VIDEO)
Rafinerija nafte na iranskom ostrvu Lavan bila je meta "neprijateljskog napada" u sredu, koji nije izazvao ljudske žrtve, saopštila je Nacionalna iranska kompanija za preradu i distribuciju nafte, a preneo novinski portal Ministarstva nafte Irana, Šana.
Kompanija je navela da je postrojenje pogođeno oko 10 sati ujutru, dodajući da bezbednosni i vatrogasni timovi rade na obuzdavanju požara i osiguravanju lokacije.
Izrael negira udar na rafineriju
Na pitanje da li je izraelska vojska učestvovala u udaru na rafineriju, portparol izraelske vojske, potpukovnik Nadav Šošani, rekao je novinarima da Izrael nije bio umešan.
Iran je odgovorio napadima dronovima i projektilima, što je izazvalo eksplozije i požare na postrojenjima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Kuvajtu.
Dvonedeljno primirje između Sjedinjenih Država i Irana je postignuto sinoć, neposredno pre isteka roka koji je američki predsednik Donald Tramp postavio za Iran da otvori Ormuski moreuz ili se suoči sa ozbiljnim napadima.
Sporazum je obuhvatio prekid napada i uslovno otvaranje moreuza na period od 14 dana za potrebe daljih pregovora i deeskalacije sukoba
(Kurir.rs/Reuters/P.V.)