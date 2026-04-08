Slušaj vest

Rafinerija nafte na iranskom ostrvu Lavan bila je meta "neprijateljskog napada" u sredu, koji nije izazvao ljudske žrtve, saopštila je Nacionalna iranska kompanija za preradu i distribuciju nafte, a preneo novinski portal Ministarstva nafte Irana, Šana.

Kompanija je navela da je postrojenje pogođeno oko 10 sati ujutru, dodajući da bezbednosni i vatrogasni timovi rade na obuzdavanju požara i osiguravanju lokacije.

Izrael negira udar na rafineriju

Na pitanje da li je izraelska vojska učestvovala u udaru na rafineriju, portparol izraelske vojske, potpukovnik Nadav Šošani, rekao je novinarima da Izrael nije bio umešan.

Iran je odgovorio napadima dronovima i projektilima, što je izazvalo eksplozije i požare na postrojenjima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Kuvajtu.

Dvonedeljno primirje između Sjedinjenih Država i Irana je postignuto sinoć, neposredno pre isteka roka koji je američki predsednik Donald Tramp postavio za Iran da otvori Ormuski moreuz ili se suoči sa ozbiljnim napadima.