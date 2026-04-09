VIŠE NJIH SE VODI KAO NESTALO

Najmanje 20 osoba je ubijeno u napadima na dva sela na severu Nigerije, saopštili su danas policija i meštani. Napadi su se dogodili u ranim jutarnjim satima juče u selima Bagna i Erena, u saveznoj državi Niger.

"Došli su na motociklima i počeli da pucaju. Bio je to iznenadni napad, jer se desio u ranim jutarnjim satima", rekao je Džibrin Isah, stanovnik Erene.

Meštani tvrde da je ubijeno najmanje 20 osoba, dok je više njih nestalo. Lokalna policija, međutim, navodi da su ubijene samo tri osobe. Stanovnici su rekli da su napadači bili tu nekoliko sati, pljačkali kuće i primoravali meštane da beže u susedna naselja.

Nigerija, najmnogoljudnija zemlja Afrike, suočava se sa složenom bezbednosnom krizom, posebno na severu, gde traje desetogodišnja pobuna i deluju brojne naoružane grupe koje otimaju ljude, tražeći potom otkupninu.

Sporovi oko zemljišta i ispaše između uglavnom muslimanskih pastira Fulani i pretežno hrišćanskih seoskih zajednica često prerastaju u smrtonosne sukobe. Aktivne su i kriminalne bande. Pobuna na severoistoku dovela je do smrti i raseljavanja mnogih, prema podacima UN.