Slušaj vest

Muškarac Altin Čoku, koji je pre zločina često bio aktivan na društvenoj mreži TikTok, a koji je 2024. godine naterao Sibelu Abedini, majku dvogodišnjeg deteta, na samoubistvo, osuđen je na 6 godina zatvora.

Prema izveštajima, juče je sud u Tirani, nakon analize sudskog spisa, odlučio da proglasi Altina Čokua krivim i osudi ga na 6 godina zatvora.

Potonjeg je tužilaštvo u Tirani optužilo za dva krivična dela, kao što su "izazivanje samoubistva" i "praćenje", dok je tužilac u ovom slučaju, Drini Pali, zatražio od suda da Altina Čokua osudi na 9 godina zatvora. Ali je optužba za "praćenje" odbačena, te je osuđen na 6 godina zatvora.

Takođe, tokom istrage i suđenja u ovom slučaju, dokazano je da je objavljivanjem intimne fotografije na TikToku, Altin Čoku izazvao anksioznost i depresiju, što je dovelo do samoubistva majke maloletnog deteta.

Iskoristio intiman trenutak za gnusne akte

Prema istražnom dosijeu, Sibela Abedini je imala intimni odnos sa osuđenim Altinom Čokuom, prilikom čega je osuđeni napravio nekoliko intimnih fotografija svojim telefonom, nakon čega ih je objavio na TikToku.

Kada je Sibela Abedini videla svoju intimnu fotografiju (koja se nalazila na mobilnom telefonu optuženog) objavljenu na pomenutoj društvenoj mreži, veoma je loše reagovala i, kako se ispostavilo, rekla optuženom da će sebi oduzeti život.

U međuvremenu, otkrivena je i poslednja poruka koju je Sibela Abedini poslala optuženom Altinu Čokuu, a koja glasi:

"Kunem se Bogom, uništilo me je kao čoveka sve to – ta noć puna anksioznosti i stresa me je pretvorila u pola čoveka. Šta je ovo, šta se dešava? Već neko vreme ne pijem lekove zbog te proklete fotografije, ali sada sam ponovo počela. Vidim, kunem se Bogom, kao da je zapisano za mene da ostavim dete bez majke, da umrem… jer za dete se ne kune lažno. Izgleda da je odlučeno – zbog jedne fotografije da mi dete ostane siroče…"



Nakon ove poruke, mlada žena je počinila teško delo i oduzela sebi život.