Stotine ljudi ubijeno je i ranjeno u izraelskim napadima na Liban, izjavio je libanski ministar zdravlja, a prenosi državna novinska agencija.

Ministar zdravlja Rakan Naseredin rekao je da ima "stotine mrtvih i ranjenih" nakon napada u sredu, javlja NNA. Napadi uključuju neke od najopsežnijih izraelskih udara u centru Bejruta u poslednjim decenijama.

Vazdušni napadi pogodili su najmanje tri područja u gradskom delu Bejruta, uključujući udar u blizini centralne obalne promenade, prema analizi video snimaka.

Napad na 100 lokacija u roku od 10 minuta

Gradski deo Bejruta, koji je pretežno sunitski i hrišćanski, retko je meta izraelskih napada.

Izraelska vojska napala je više od 100 lokacija "u roku od deset minuta" u Libanu, u najvećem koordinisanom napadu od početka aktuelne ofanzive u toj zemlji, objavila je vojska u sredu. U vojnom saopštenju navodi se da su napadi bili usmereni na lokacije povezane sa Hezbolahom u više područja, uključujući Bejrut, dolinu Beka i južni Liban.

Vojska tvrdi da su ciljevi uključivali komandno-kontrolne centre i drugu infrastrukturu koja se koristi za pokretanje napada na izraelske ciljeve. Hezbolah se zasad nije oglasio o izraelskim tvrdnjama.

Libanski premijer: Prijatelji, zaustavite izraelske akcije svim dopstunim sredstvima!

Libanski premijer Navaf Salam pozvao je "sve prijatelje Libana" da zaustave izraelske vojne akcije u zemlji "svim dostupnim sredstvima" nakon velikog talasa vazdušnih napada.

U objavi na društvenoj mreži X Salam je napisao: "Izrael nastavlja da širi napade koji su pogodili gusto naseljena stambena naselja, pri čemu stradaju nenaoružani civili u različitim delovima Libana, naročito u glavnom gradu Bejrutu."

Njegov apel usledio je nakon saopštenja izraelske vojske, koja je objavila da je izvela "najveće napade" širom Libana od početka operacije protiv Hezbolaha. Salam je rekao da potezi izraelske vojske pokazuju "potpuno ignorisanje" međunarodnog prava i dodao: "Svi prijatelji Libana pozvani su da nam pomognu da zaustavimo ove napade svim dostupnim sredstvima."

Pakistan: Primirje uključuje Liban; Netanjahu: Ne uključuje

Napadi su usledili nekoliko sati nakon što su SAD i Iran u utorak najavili dvonedeljno primirje sa ciljem otvaranja puta konačnom sporazumu o okončanju rata koji su Vašington i Tel Aviv pokrenuli protiv Teherana 28. februara, u kojem su poginule i ranjene hiljade ljudi.

Pakistanski posrednici naveli su da primirje uključuje i Liban, dok je izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao da ne uključuje.