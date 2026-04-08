DA LI ĆE VAŠINGTON PRISTATI?

SAD i Iran pristali su u utorak na dvonedeljno primirje jedva sat vremena pre nego što je trebalo da istekne rok Donalda Trampa za uništenje Irana, pri čemu je Teheran pristao da privremeno ponovo otvori Ormuski moreuz.

Izrael je takođe pristao na prekid vatre, saopštila je Bela kuća.

Dok je Tramp objavljivao da obustavlja svoje planove za eskalaciju napada širom Irana, američki predsednik je izjavio da je od Irana primio predlog od 10 tačaka koji je "izvodljiva osnova za pregovore".

Iransci slave prekid vatre sa SAD i pale američke i izraelske zastave

Ali šta se nalazi u ovom planu Irana i da li će ga Tramp prihvatiti? Koji su zahtevi u iranskom planu od 10 tačaka, pita autor Gardijanovog teksta.

Prema državnim medijima, Iran će prihvatiti završetak rata tek kada detalji budu finalizovani u skladu sa mirovnim planom od 10 tačaka koji je navodno dostavljen Beloj kući preko pakistanskih posrednika.

Ovo je iranska lista od 10 tačaka

Lista od 10 tačaka, koju su objavili iranski državni mediji, uključuje niz uslova koje su SAD ranije odbacivale.

Plan zahteva: ukidanje svih primarnih i sekundarnih sankcija Iranu; nastavak iranske kontrole nad Ormuskim moreuzom; povlačenje američke vojske sa Bliskog istoka; prekid napada na Iran i njegove saveznike; oslobađanje zamrznute iranske imovine; rezoluciju Saveta bezbednosti UN kojom bi svaki dogovor postao obavezujući.

Dim u Teheranu zaklanja Sunce i pada crna kiša nakon američko-izraelskih napada na naftna postrojenja u Iranu

U verziji objavljenoj na farsi jeziku, Iran je takođe uključio frazu "prihvatanje obogaćivanja" za svoj nuklearni program.

Međutim, iz razloga koji ostaju nejasni, ta fraza je nedostajala u engleskim verzijama koje su iranske diplomate podelile novinarima.

Šta plan o prekidu vatre znači za Ormuski moreuz?

Iranski ministar spoljnih poslova, Abas Aragči, rekao je da će siguran prolaz kroz moreuz biti dozvoljen pod iranskom vojnom upravom. Nije odmah bilo jasno da li to znači da će Iran potpuno popustiti svoju kontrolu nad ovim vodenim putem.