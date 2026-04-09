Ambasadorka EU u Ukrajini Katarina Maternova najavila je pripremu dodatnih 8,5 miliona evra
EU IZDVOJILA 14 MILIONA ZA ŽENE U UKRAJINI: "One nisu samo žrtve rata, već su arhitekte rekonstrukcije"
Od početka ruske invazije na Ukrajinu, Evropska unija (EU) je izdvojila više od 14 miliona evra za podršku ukrajinskim ženama kroz programe usmerene na osnaživanje, liderstvo i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja, izjavila ambasadorka EU u Ukrajini Katarina Maternova.
"Žene nisu samo žrtve rata. One su arhitekte rekonstrukcije", naglasila je ona u govoru na Kongresu ukrajinskih žena u ukrajinskom gradu Vinica, preneo je ukrajinski onlajn novinski portal Ukrajinska pravda.
Maternova je najavila pripremu dodatnih 8,5 miliona evra "za jačanje uloge žena u rekonstrukciji, bezbednosti i oporavku Ukrajine".
(Kurir.rs/Beta)
