Od početka ruske invazije na Ukrajinu, Evropska unija (EU) je izdvojila više od 14 miliona evra za podršku ukrajinskim ženama kroz programe usmerene na osnaživanje, liderstvo i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja, izjavila ambasadorka EU u Ukrajini Katarina Maternova.

"Žene nisu samo žrtve rata. One su arhitekte rekonstrukcije", naglasila je ona u govoru na Kongresu ukrajinskih žena u ukrajinskom gradu Vinica, preneo je ukrajinski onlajn novinski portal Ukrajinska pravda.

Maternova je najavila pripremu dodatnih 8,5 miliona evra "za jačanje uloge žena u rekonstrukciji, bezbednosti i oporavku Ukrajine".

(Kurir.rs/Beta)

