Potpredsednik Amerike Džej Di Vens boravio je ove nedelje u Budimpešti, a prilikom gostovanja na jednom univerzitetu u Budimpešti, Vens je istakao da mu je Orban preneo navodne preteće reči ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.

"Ovo je apsolutno skandalozno. Nedopustivo je da šef strane države preti predsedniku vlade savezničke zemlje", rekao je on.

Vens je takođe govorio o "dvostrukim aršinima" u izveštavanju o temi stranog mešanja u izbore.

Džej Di Vens podržao je Viktora Orbana uoči izbora u Mađarskoj

Podsetio je na predsedničke izbore u SAD 2016. godine, kada su ruske reklame na Fejsbuku nazivane mešanjem.

Istovremeno, doveo je u pitanje ocenu postupaka Evropske unije i Ukrajine. EU, prema njegovim rečima, vrši pritisak na Mađarsku preteći finansijskim ograničenjima.

Ukrajinu je optužio za prekid rada naftovoda (Družba), što, po njegovom mišljenju, utiče na mađarske birače.