Svemirska kapsula Orion misije Artemis II, koja je oborila rekord jer je otišla najdalje gde je čovek ikada išao, trenutno je udaljena oko 300.000 kilometara od kuće, prema podacima Kontrolnog centra u Hjustonu.

"Posadu čeka naporan dan", saopštio je Kontrolni centar nakon buđenja u 11:35 po istočnoameričkom vremenu (17.35 po srednjeevropskom).

"Oni su sada u periodu nakon spavanja, obavljaju higijenu, pripremaju kabinu odlaganjem prozorskih zastora i vreća za spavanje, i uživaju u doručku."

"Osmi dan leta: na meniju za doručak imaju kuskus sa jezgrastim voćem, povrtni kiš, granolu sa suvim grožđem, bademe, ovsenu kašu sa smeđim šećerom, kikiriki, jagode, lavandu, proteinske pločice od super-semenki i, naravno, kafu."

NASA nudi volpejpere za mobilne telefone

1/10 Vidi galeriju Pogled na Zemlju sa tamne strane Meseca iz svemirske letelice Orion tokom NASA misije Artemis 2 Foto: NASA / HANDOUT/NASA, HOGP/NASA

"Iskusite magiju naše misije na Mesec gde god da krenete!" napisala je NASA u sredu na mreži X. "Preuzmite besplatne pozadine za mobilne telefone i uvedite svoj uređaj u novu eru istraživanja: https://go.nasa.gov/4bYzen1"

U još jednom saopštenju Kontrolnog centra u Hjustonu navodi se da posada Oriona šalje dodatne fotografije NASA kako bi bile podeljene sa ljudima na Zemlji.