Dostavljač Taner Horner (34) je oteo devojčicu Atinu Stran (7), prilikom dostavljanja lutke "Barbika" u Teksasu, da bi je nakon toga zadavio u kamionetu za dostavu, a potom ostavio njeno telo pored puta.

Iako je ranije tvrdio da ju je slučajno udario vozilom, novi dokazi ukazuju da je devojčica bila živa pre otmice. Porota sada treba da odluči da li će za jezivo ubistvo, koje je potreslo celu zajednicu, biti osuđen na smrt ili na doživotnu robiju.

Devojčica se radovala božićnom poklonu, koji je Taner Horner, dostavljač zaposlen u kompaniji "Fedeks", trebalo da joj uruči kobnog dana. Niko nije ni slutio šta bi moglo da se dogodi.

Pokušavao sve da predstavi kao nesrećan slučaj

Umesto da, kada je došao na vrata porodične kuće u gradu Paradajs u Teksasu, da devojčici "Barbiku", kao jedan od njenih glavnih prazničnih poklona, on je malenu Atinu oteo, a njeno telo je pronađeno dva dana kasnije oko 11 kilometara dalje od njenog doma pored puta. Horner je pokušao sve da predstavi kao nesrećni slučaj i tvrdio da nije ubica. Rekao je da je slučajno svojim kamionetom udario Atinu, da se potom uspaničio, zgrabio je i stavio u vozilo.

Malena Atina ubijena u Teksasu

- Nije bila živa kada sam je stavio u kamionet - rekao je navodno Horner policajcima tokom saslušanja.

U strahu od reakcije njenih roditelja i gubitka posla, prema sopstvenom priznanju, zadavio ju je, a potom je njeno telo ostavio pored puta.

Međutim, sada su isplivali novi dokazi — nova fotografiji je potkopala njegovu priču o nesrećnom slučaju. Na crno-beloj fotografiji koja je prikazana na suđenju monstrumu, devojčica stoji u kamionetu iza njega, dok je Horner za volanom i fokusiran je na vožnju. Atina deluje zabrinuto na fotografiji snimljenoj na dan kada je zadavljena 30. novembra 2022. godine.

Smrtna kazna ili doživotni zatvor

Neposredno pre početka suđenja u utorak, Taner Horner je priznao krivicu za teško ubistvo deteta mlađeg od 10 godina i kidnapovanje.

Taner Horner

Nakon što je poroti pokazana nova fotografija, slučaj je sada prešao u fazu izricanja kazne, što znači da porota mora da odluči da li će biti osuđen na smrtnu kaznu ili doživotni zatvor bez uslovnog otpusta, piše "Dejli mejl".

- Sada je vaša jedina dužnost da slušate sve dokaze koji će vam biti predstavljeni, jer ćete na osnovu tih dokaza odlučiti o odgovarajućoj kazni - rekao je okružni sudija Džordž Galager u utorak obraćajući se poroti.

Tužioci su u uvodnim izlaganjima rekli da je Horner ispleo "mrežu laži" toko istrage o smrti male Atine.

Tokom suđenja u utorak, prikazan je i video-snimak nastao u danu kada je devojčica ubijena. Iako se ne vidi šta se dogodilo, budući da je kamera bila pokrivena, čuju se zvuci.

Više puta optužen za seksualno zlostavljanje maloletnika

Odbrana je, međutim, u uvodnim izlaganjima ukazala na Hornerov neurološki razvojni poremećaj. Rekli su poroti da mu je u mladosti dijagnostikovan Aspergerov sindrom iz spektra autizma i da je tokom razvoja olovnim česticama u okruženju.

- Ne morate biti naučnik ili lekar da biste znali da olovo ima užasne posledice po mozak - rekao je advokat odbrane Stiven Gobl i ukazao da bi Hornerovo priznavanje krivice trebalo uzeti u obzir navodeći da je doživotni zatvor "dovoljno strašna kazna".

Pored optužbe za ubistvo, Horner je optužen i za seksualni napad na dete pre skoro 10 godina i suočava se sa još tri optužbe za seksualno zlostavljanje maloletnika iz 2013. godine u Fort Vortu u Teksasu.

Majka devojčice Mejtlin Gandi zahteva smrtnu kaznu za ubicu svoje ćerke.

- Svaki dah koji on udahne je dah koji moja ćerka ne može - rekla je, između ostalog, majka.