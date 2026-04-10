Deo originalnog stepeništa Ajfelovog tornja 21. maja će biti ponuđen na aukciji Artkurialovog odeljenja za Art Deco u Parizu, a očekuje se da će dostići cenu između 120.000 i 150.000 evra.

Deo broj 1 originalnog spiralnog stepeništa povezivao je drugi i treći sprat tornja kada je otvoren 1889. godine, napravljen je od čelika i zakovanog lima i sastoji se od 14 stepenika koji se oslanjaju na osnovu u obliku krsta i visine je 2,75 metara i prečnika 1,75 metara, prenosi Si-En-En.

Stepenice su bile u upotrebi do 1983. godine, kada je znamenitost podvrgnuta velikom remontu, a delovi stepeništa su demontirani i zamenjeni liftovima.

U oglasu na internet stranici Artkuriala nije navedeno ime vlasnika, već samo da je ovaj komad ostao u istoj privatnoj kolekciji "više od 40 godina" otkako je rastavljen 1983. godine.

- Nikada nije iznošena i za prodaju je podvrgnuta potpunoj restauraciji - izjavila je pomoćica direktora Artkuriala, Sabrina Dola.

Dola je deo stepeništa opisala kao "više od pukog dela istorije".

- To je impresivno iskustvo, stacionarno putovanje kroz vreme i prostor. Zamislite sebe 1889. godine na ovom stepeništu, smeštenom između 113 i 276 metara visine, bez bezbednosnih ograda, ali sa pogledom na Pariz od 360 stepeni - rekla je ona.

Dvadeset delova stepeništa je prodato 1983. godine, a većina njih je i dalje u vlasništvu prvobitnih kupaca.

U Francuskoj, delovi mogu da se nađu u dva pariska muzeja – Orseu i Muzeju nauke, kao i u Muzeju istorije gvožđa u istočnoj Francuskoj.

Neki od delova od stepenica su izloženi u vrtovima Fondacije Joiši u Jamanašiju u Japanu, a drugi su izloženi u blizini Kipa slobode u Njujorku.

Artkurial je prethodno prodavao delove koji su privukli veliko interesovanje ponuđača, a najvrednijim se pokazao deo 13, koji je 2016. godine prodat za 523.800 evra.

Od otvaranja Ajfelovog tornja oko 300 miliona ljudi posetilo je ovu francusku znamenitost, a svake godine ga poseti oko sedam miliona ljudi.