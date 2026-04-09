"NAŠA VOJSKA SE RADUJE SLEDEĆEM OSVAJANJU"! Tramp napao NATO i pomenuo GRENLAND, najavljuje da u Iranu "POČINJE PUCNJAVA veća i jača nego ikada" ako... (FOTO)
Danas je 41. dan od početka rata Izraela i SAD protiv Irana i drugi dan prekida vatre koje postaje sve neizvesnije.
Izrael je nastavio napade na položaje proiranske ekstremističke organizacije Hezbolah u Libanu pošto smatra da ta zemlja nije obuhvaćena sporazumom o prekidu vatre koji je ispregovarao Pakista, uprkos suprotnoj tvrdnji Islamabada, a za to je izraelska strana dobila i podršku Bele kuće.
Pregovori u pakistanskoj prestonici prvobitno najavljeni za sutra pomereni su za subotu, a američku delegaciju trebalo bi da predvodi potpredsednik Džej Di Vens.
Rojters: Tampon zone Izraela u Gazi, Siriji, sada i u Libanu
Rojters o tampon zonama Izraela u regionu, nakon Pojasa Gaze i Sirije sada je stvaraju i u Libanu.
Amerika dala evropskim saveznicima u NATO nekoliko dana da kažu kako će ispuniti obećanje i obezbeđivati Ormuski moreuz nakon prekida vatre
Amerika želi da njeni evropski saveznici konkretno kažu šta nameravaju da učine u vezi s obećanjem da će pomoći u obezbeđivanju Ormuskog moreuza nakon prekida vatre, koji je uspostavljen, zahtevajući da te zemlje u nekoliko narednih dana predstave konkretne planove za osiguravanje plovidbe tom pomorskom rutom.
To je danas objavio Blumberg, pozivajući se na neimenovanog visokog zvaničnika NATO, nakon sinoćnje posete Beloj kući Marka Rutea, generalnog sekretara Alijanse, koji se tamo sastao s američkim predsednikom Donaldom Trampom.
Iranska delegacija večera ide u Pakistan "uprkos kršenju prekida vatre", u subotu pregovori sa Vensom
Iranska delegacija večeras stiže u Pakistan kako bi započela pregovore sa SAD o okončanju rata.
To je na društvenoj mreži X objavio Reza Amiri Mogadam, iranski ambasador u Pakistanu.
Uprkos skepticizmu iranskog javnog mnjenja zbog ponovljenih kršenja prekida vatre od strane izraelskog režima kojim se sabotira diplomatska inicijativa, iranska delegacija, koju je pozvao (pakistanski) premijer Šehbaz Šarif, večeras stiže u Islamabad na ozbiljne razgovore zasnovane na deset tačaka koje je predložio Iran - napisao je Mogadam.
Delegracija Irana bi u glavnom gradu Pakistana trebalo da se u subotu sastane s američkim potpredsednikom Džej Dijem Vensom.
Cena nafte opet u porastu
Cene nafte su ponovo porasle jutros na berzama u Aziji koje se prve otvaraju, nakon što su pale kada su se SAD složile da obustave napade na Iran na dve nedelje.
Barel nafte tipa Brent, čija je cena referentna za ceo svet, skuplji je za 2,2 odsto i sada košta 96,7 dolara u odnosu na nešto manje od 92 dolara nakon objave američkog predsednika Donalda Trampa o prekidu vatre u utorak uveče, mada su cene već kasnije tokom jučerašnjeg dana malo porasle.
Tramp: Zli gubitnici objavili lažni plan, američka vojska ostaje u Iranu, ako se ne poštuje pravi sporazum "počinje pucnjava"
Usledile su još dve poruke američkog predsednika Donalda Trampa na njegovoj društvenoj mreži Trut (Truth Social).
- Raspali Njujork tajms i lažne vesti CNN objavili su potpuno LAŽNI PLAN OD DESET TAČAKA o pregovorima s Iranom, koji je trebalo da diskredituje ljude uključene u mirovni proces. Svih deset tačaka su bile izmišljena PREVARA - ZLI GUBITNICI!!! UČINIMO AMERIKU PONOVO VELIKOM - napisao je Tramp.
Ubrzo nakon toga imao je još jednu, širu poruku o Iranu.
- Svi američki brodovi, avioni i vojno osoblje, sa dodatnom municijom, oružjem i svim ostalim što je prikladno i neophodno za smrtonosno gonjenje i uništenje već značajno oslabljenog neprijatelja, ostaće na svojim mestima u Iranu i oko njega, sve dok se u potpunosti ne ispoštuje postignuti PRAVI SPORAZUM. Ako se iz bilo kog razloga ne bude poštovao, što je vrlo malo verovatno, onda "počinje pucnjava", veća, bolja i jača nego što je iko ikada ranije video. Dogovoreno je, davno, a uprkos svoj lažnoj retorici naprotiv - NIKAKVO NUKLEARNO ORUŽJE i Ormuski moreuz BIĆE OTVOREN I BEZBEDAN. U međuvremenu, naša velika vojska se dopunjuje i odmara, zapravo, radujući se sledećem osvajanju. AMERIKA SE VRATILA! - zaključio je Tramp.
Tramp se opet obrušio na NATO: Nisu tu kada su nam potrebni, setimo se Grenlanda!!!
Američki predsednik Donald Tramp objavio je noćas poruku na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social) u kojoj se ponovo obrušio na Severnoatlantski savez i to koristeći skoro isključivo velika slova.
- NATO NIJE BIO TU KADA NAM SU BILI POTREBNI I NEĆE BITI TU AKO NAM PONOVO BUDU POTREBNI. SETIMO SE GRENLANDA, TOG VELIKOG KOMADA LEDA KOJIM SE LOŠE UPRAVLJA!!! Predsednik D. DŽ. T.
Hezbolah napao sever Izraela: Odgovor na kršenje prekida vatre
Hezbolah je objavio da je ispalio rakete na sever Izraela.
Proiranska ekstremistička organizacija iz Libana je u saopštenju objavljenom na društvenim mrežama navela da je to bio odgovor na kršenje prekida vatre.
Takođe su zapretili da će nastaviti napade dok se ne zaustavi "izraelsko-američka agresija" na Liban.
U sredu je Izrael pokrenuo Najžešće bombardovanje Libana u ovom sukobu, ubivši više od 200 osoba.
Da li je Rute "smirio" Trampa, gensek NATO se oglasio nakon višečasovnog boravka u Beloj kući
Mark Rute, generalni sekretar NATO, opisao je jučerašnji sastanak s američkim predsednikom Donaldom Trampom kao "iskren" i otvoren, uprkos jasnim neslaganjima.
Rute je proveo u Beloj kući više od dva sata, ali se ne zna koliko je trajao sam sastanak sa Trampom.
BBC navodi da je ono što je jasno to da Tramp i dalje ima duboke sumnje u vezi s Alijansom i zemljama članicama za koje veruje da nisu dovoljno pomogle SAD pre i tokom operacije "Epski bes".
Navodi se da se veći deo Ruteove poruke Trampu izgleda odnosio na to da mnoge evropske zemlje nisu stajale na putu američkoj akciji.
Generalni sekretar je za CNN rekao da je u Beloj kući naglasio da je "velika većina evropskih zemalja bila od pomoći u vezi sa bazama, logistikom, preletima".
Da li je to, kao i prisan odnos genseka NATO sa Trampom, dovoljno za američkog predsednika, ostaje da se vidi.
Odnos između Trampove administracije i Severnoatlantskog saveza je već bio na iskušenjima i pre rata sa Iranom, uglavnom zbog neslaganja oko Trampovih planova za Grenland.
Međutim, sukob u Iranu podigao je Trampovo nezadovoljstvo u vezi sa NATO na nove visine i stvorio ono što je možda najveći izazov sa kojim se Alijansa suočila u svojoj istoriji.
Šta se dešava u Ormuskom moreuzu, tankeri se vraćaju Bela kuća tvrdi da je to laž, a Revolucionarna garda preti
BBC navodi da nije jasno koliko brodova trenutno može da pređe kroz Ormuski moreuz, usred oprečnih izveštaja o tome koliko je ovaj uski morski prolaz zaista otvoren.
- Iranski državni mediji izveštavaju da Ormuski moreuz ostaje zatvoren nakon kontinuiranih napada Izraela na iranske saveznike u Libanu.
- Dva iranska medija objavila su podatke sa sajta za praćenje brodova koji prikazuju brod pod panamskom zastavom koji se približio moreuzu pre nego što se okrenuo natrag, uz natpis na tom sajtu: „Ormuski moreuz je potpuno zatvoren, što je primoralo tankere za naftu da se vrate“.
- Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit rekla je novinarima na brifingu da su svi izveštaji koji sugerišu da je moreuz zatvoren lažni i rekla da je došlo do "porasta" broja brodova koji prolaze tu.
- Livit je dodala da je Tramp svestan ovih "neprihvatljivih" lažnih izveštaja i da je dobio uveravanja od američkih zvaničnika da je prolaz zaista otvoren.
- U međuvremenu, brokerska kompanija za pomorski transport SSY potvrdila je za BBC da su brodovi u Persijskom zalivu primili poruku od Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) u kojoj se kaže: „Ormuski moreuz ostaje zatvoren i potrebna je dozvola Revolucionarne garde za prolazak ovom rutom. Svaki brod koji pokuša da uđe u more bez dozvole biće naciljan i uništen“.
Rezime 40. dana od početka rata
