Predsednik Donald Tramp nije pritisnuo crveno dugme, samim tim Izrael nije oberučke prihvatio mir iako se složio sa njim, pa se postavlja pitanje da li možemo očekivati samostalne intervencije Izraela u Iranu i i da li je sukob Trampa i Netanjahua neminovan, šta bi se u tom slučaju dogodilo na diplomatskom planu?

- U ovom trenutku su prekinuta borbena dejstva između Irana i Izraela, sada imamo potpuno primirje, ali jedan deo islamske revolucionarne garde nastavlja da šalje dronove i rakete na druge zalivske države. Evo nakon što je potpisano to primirje od 14 dana, krenuli su sa napadima na Kuvajt i ostaje da se vidi da li je Iranska strana u stanju da bude koherentna - objasnio je Vladimir Kljajić, politikolog, gostujući u emisiji "Redakcija" na Kurir televiziji.

On navodi da ćemo tek videti da li će svi oni koji su deo iranske revolucionarne garde stati sa napadima i borbenim dejstvima.

- Ono gde se ostavlja pitanje je kada su u pitanju borbena dejstva koja se dešavaju na jugu Libana, zbog toga što tu Iran i Izrael nastavljaju svoja operativna dejstva a premijer Netenjahu je rekao da Liban nije uključen u ovaj regionalni dogovor o miru u kojem je posredovao Pakistan. Ostaje da se vidi da li će Liban uspeti da ubedi Američku stranu preko Pakistana, da izvrši pritisak da Izrael prestane sa operativnim dejstvima protiv Hezbolah na jugu Libana - kaže Kljajić.

Kljajić objašnjava da je Izrael veoma odlučan u tome da nastavi svoja dejstva i da on ne veruje da će oni stati u ovom trenutku. Navodi da je to zbog toga što Izrael smatra da Liban uopšte nije deo tog plana sa 10 tačaka i zbog toga što Liban nije uključen u primirje.

