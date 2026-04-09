Amerika želi da njeni evropski saveznici konkretno kažu šta nameravaju da učine u vezi s obećanjem da će pomoći u obezbeđivanju Ormuskog moreuza nakon prekida vatre, koji je uspostavljen, zahtevajući da te zemlje u nekoliko narednih dana predstave konkretne planove za osiguravanje plovidbe tom pomorskom rutom.

To je danas objavio Blumberg, pozivajući se na neimenovanog visokog zvaničnika NATO, nakon sinoćnje posete Beloj kući Marka Rutea, generalnog sekretara Alijanse, koji se tamo sastao s američkim predsednikom Donaldom Trampom.

Izvor Blumberga navodi da je zahtev predstavljen upravo tokom razgovora američkih i NATO zvaničnika u Beloj kući, tokom sastanka Trampa i Rutea, ali i u Pentagonu i Stejt departmentu.

Gensek ubeđivao Trampa da Evropljani nisu kočili "Epski bes"

Rute je medijima opisao sastanak sa predsednikom SAD kao "iskren" i otvoren, uprkos jasnim neslaganjima.

On je proveo u Beloj kući više od dva sata, ali se ne zna koliko je trajao sam sastanak sa Trampom.

BBC navodi da je ono što je jasno to da Tramp i dalje ima duboke sumnje u vezi s Alijansom i zemljama članicama za koje veruje da nisu dovoljno pomogle SAD pre i tokom operacije "Epski bes" u Iranu.

Navodi se da se veći deo Ruteove poruke Trampu izgleda odnosio na to da mnoge evropske zemlje nisu stajale na putu američkoj akciji protiv Teherana.

Rute je za CNN kazao da je u Beloj kući naglasio da je "velika većina evropskih zemalja bila od pomoći u vezi sa bazama, logistikom, preletima".

Britanski medijski servis je naveo da ipak ostaje da se vidi da li je to, kao i prisan odnos genseka NATO sa Trampom, dovoljno za američkog predsednika, ali nova saznanja ukazuju da očigledno nije.

Neslaganja od ranije, uglavnom zbog Grenlanda

Podseća se da je odnos između Trampove administracije i Severnoatlantskog saveza već bio na iskušenjima i pre rata Izraela i SAD s Iranom, uglavnom zbog neslaganja oko planova američkog predsednika vezanih za Grenland.

Međutim, sukob u Iranu podigao je Trampovo nezadovoljstvo u vezi sa NATO na nove visine i stvorio ono što je možda najveći izazov sa kojim se Alijansa suočila u svojoj istoriji.

Tramp je noćas objavio novu poruku na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social) u kojoj se ponovo obrušio na Severnoatlantski savez i to koristeći skoro isključivo velika slova.