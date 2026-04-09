(KMG) – Kineski predsednik Si Đinping pozvao je na ulaganje napora kako bi se otvorila nova faza u visokokvalitetnom razvoju kineskog sektora usluga.

Si, koji je takođe generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Kine (KP Kine) i predsednik Centralne vojne komisije, izneo je ove stavove u instrukciji posvećenoj sektoru usluga, koja je preneta na nacionalnoj konferenciji održanoj u Pekingu od utorka do srede.

„Kineski sektor usluga stabilno je rastao po obimu i neprekidno je unapređivao kvalitet i efikasnost od 18. nacionalnog kongresa KP Kine, igrajući važnu ulogu u podršci industrijskom unapređenju, zadovoljavanju potreba stanovništva i podsticanju rasta zaposlenosti“, naveo je Si.

Ističući razvoj vođen potražnjom, reformske iskorake, tehnološko osnaživanje, kao i otvaranje i saradnju, Si je pozvao na sprovođenje inicijativa za proširenje kapaciteta i unapređenje kvaliteta u sektoru usluga.

„Potrebno je ulagati napore kako bi se proizvodne usluge razvijale ka većoj specijalizaciji i višem nivou u lancu vrednosti, podsticale visokokvalitetne, raznovrsne i dostupne potrošačke usluge, kao i izgradilo više brendova kineske usluge“, rekao je.