Slušaj vest

Dok SAD i Iran nastoje da učvrste prekid vatre, Izrael uzima sve više teritorije od svojih suseda u pripremi za dugotrajan sukob širom Bliskog istoka, objavio je danas Rojters.

Izraelsko stvaranje tampon zona u Pojasu Gaze, Siriji i sada Libanu odražava strateški korak posle napada 7. oktobra 2023. godine, koji zemlju stavlja u polutrajno ratno stanje, reklo je za Rojters šest izraelskih vojnih i odbrambenih zvaničnika.

Taj pristup oslikava stvarnost, tvrde sagovornici britanske agencije, navodeći da je posle dve i po godine konflikta jasno da se iransko versko vođstvo, Hezbolah u Libanu, Hamas u Gazi i različite milicije u regionu ne mogu potpuno eliminisati.

Izraelska vojska

Visoki vojni zvaničnik Izraela, koji je insistirao na anonimnosti kako bi govorio o bezbednosnim okolnostima, rekao je da je cilj da se "očisti" deo uz granicu u rasponu od pet do 10 kilometara, čime bi izraelski gradovi bili van dometa vatre Hezbolaha.

On tvrdi i da je izraelska vojska u libanskim selima uz granicu našla dokaze da je u skoro 90 odsto kuća bilo oružje i oprema povezana sa Hezbolahom.

Liban pod žestokim izraelskim udarom

Penzionisani brigadni general IDF Asaf Orion objasnio je da je kreiranje tampon zona nova bezbednosna doktrina Izraela.

- Ne čekamo više napad kod kuće. Tampon zone vide pretnju i napadaju preventivno - naglasio je on.

(Kurir.rs/FoNet/Foto: Ilustracija)

