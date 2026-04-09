Iranske novinske agencije objavile su danas mapu Ormuskog zaliva, uz veliki krug koji je označen kao "opasna zona", što ostavlja mogućnost da je Korpus iranske revolucionarne garde (IRGC) minirao prolaz kroz moreuz tokom sukoba, preneo je AP.

Mapu i izveštaje objavile su agencije ISNA i Tasnim, za koje se veruju da su bliske Revolucionarnoj gardi.

Oznaka "opasna zona" sugeriše da brodovi plove severnije, blizu iranskog ostrva Larak.

Mapa ima oznaku datuma od 28. februara do 9. aprila, pa je nejasno da li je navodno odobreno miniranje rute.

Iranska revolucionarna garda, IRGC

Kako prenosi AP, ova mapa verovatno predstavlja taktiku pritiska, jer su Iran, Izrael i SAD za vreme dvonedeljnog prekida vatre tokom kojeg bi trebalo da se održe i pregovori o rešenju sukoba.

(Kurir.rs/FoNet)

