Posada svemirske misije Artemis 2 ima "još mnogo fotografija i priča" da podeli sa svetom, kažu njeni članovi dok se pripremaju za povratak na Zemlju.

BBC navodi da je četvoro kosmonauta u letelici Orion završilo misiju - let oko Meseca i očekuje se da će sleteti blizu obale kalifornijskog grada San Dijega sutra u 20 sati po vremenu na istočnoj obali SAD (dva sata ujutru u subotu u Srbiji).

- Radujemo se prilici da ono što smo videli tokom misije podelimo sa celim svetom - rekao je astronaut Viktor Glover.

Bio je ovo prvi put da se tim obraća posle istorijskog leta oko Meseca, što je najdalje što je čovek leteo u svemiru.

- Niste još videli mnogo podataka, ali sav dobar materijal se vraća sa nama. Imamo još mnogo fotografija i priča - rekao je juče Glover novinarima koji prate Artemis 2.

On je tada kazao da posada ima "još dva dana" leta, pre nego što će moći da počne da obrađuje u glavi sve ono što su videli.

- Do kraja života ću razmišljati i govoriti o svim ovim stvarima - naveo je Glover.

Misija Artemis 2 i letelica Orion oborili su rekord daljine ljudskog putovanja u svemir, premašivši prethodnu granicu od 400.000 kilometara, koju je 1970. postavila misija Apolo 13.

Nije bilo planirano sletanje na Mesec, već let oko njegove udaljenije polovine, koja se ne vidi sa Zemlje.

Sateliti su ranije pravili fotografije udaljene strane Meseca, ali su članovi posade Oriona prvi ljudi koji su videli delove dalje strane Meseca, njegove velike kratere i ravnine nastale od lave.

- Ispisali ste istoriju i učinili ste celu Ameriku ponosnom, neverovatno ponosnom - kazao je Tramp.

Dok je trajala konferencija za medije, novinari su sedeli u Svemirskom centru NASA u Hjustonu, a mikrofoni su lebdeli između astronauta u letelici.

Na smenu su odgovarali na pitanja uz odložen signal.

Upitani su i o "dubokoj samoći", kako je reporter lista Los Anđeles tajmsa nazvao 40 minuta tokom kojih je letelica izgubila kontakt sa Zemljom.

Komandant Rid Vajzmen smatra da je posada imala mnogo posla na polju nauke i da je ovo bilo "verovatno najvažnije osmatranje meseca za geološki tim" misije.

- Ali, nas četvoro smo iskoristili trenutak, podelili smo kolače od javora koje je Džeremi (jedini Kanađanin u timu) poneo i tri ili četiri minuta smo proveli kao tim samo posmatrajući gde se zapravo nalazimo - dodao je on.

Za Glovera je najveći dar ove misije bila prilika da vidi pomračenje Meseca leteći iza njegove tamne strane, dok je za Vajzmena "vrhunac" bio kada je tim nazvao jedan Mesečev krater po njegovoj supruzi Kerol, koja je 2020. umrla od raka.

- Kada je Džeremi spelovao ime Kerol... tada su me preplavile emocije, pogledao sam u Kristinu i ona je plakala. Za mene lično to je bio vrhunac ove misije - rekao je Vajzmen.

Članovi posade su dobijali i vesti sa Zemlje od svojih porodica.

- To je bio naš izvor informacija o tome kako misija teče u očima javnosti - kazao je Vajzmen i dodao da su članovi porodica "očigledno pristrasni".

Na pitanje BBC novinarke Rebeke Morel šta će posadi najviše nedostajati iz svemira, astronautkinja Kristina Koh je odgovorila da je u pitanju "drugarstvo".

- Ne možemo da napravimo pomak u istraživanjima ako ne radimo stvari koje su neuobičajene, ako ne podnosimo neke žrtve, ako ne preuzimamo neke rizike. A sve to je vredno ovoga - poručila je Koh.

