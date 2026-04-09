Šef iranske nuklearne agencije rekao je danas da je zaštita prava Teherana na obogaćivanje uranijuma potrebna za bilo kakve pregovore o primirju sa SAD.

Mohamed Eslami koji vodi Iransku organizaciju za atomsku energiju, rekao je to novinarima u Teheranu, tokom komemoracije za ubijenog vrhovnog vođu ajatolu Alija Hamneija.

"To je deo neophodnih (stvari) o kojima niko ne govori", rekao je Eslami u osvrtu na odbijanje SAD da prizna obogaćivanje uranijuma kao deo iranskog plana za trajno primirje u deset tačaka.

SAD i Iran treba ovog vikenda da održe razgovore u Islamabadu, glavnom gradu Pakistana, koji posreduje u mirovnim pregovorima.

Krhko primirje u Iranu uzdrmano je juče posle intenzivnog izraelskog bombardovanja Bejruta, nastavka iranske blokade Ormuskog moreuza i neizvesnosti oko toga da li će pregovarači uspeti da se usaglase oko čitavog niza pitanja oko kojih se razilaze.

Samo nekoliko sati posle objavljivanja o postizanju dvonedeljnog primirja rano u sredu, usred neslaganja oko toga da li ono uključuje i pauzu u borbama između Izraela i Hezbolaha, Izrael je izvršio vazdušne udare na Bejrut, što je bio dan sa najviše nastradalih u Libanu od početka rata 28. februara.

Iran i SAD sada, nakon što su obe zemlje proglasile pobedu posle objave o primirju, izgleda da pokušavaju da izvrše pritisak jedna na drugu.

Poluzvanične novinske agencije u Iranu pekuliraju da su iranske snage minirale Ormuski moreuz, važan plovni put za svetsku naftu čije zatvaranje se pokazalo kao najveća strateška prednost Teherana u sukobu.

Predsednik SAD Donald Tramp je s druge strane upozorio da će američke snage bombardovati Iran još jače nego ranije ako ne bude poštovao sporazum.

Iransci slave prekid vatre sa SAD i pale američke i izraelske zastave

Ono što je vrlo sporno je u čemu se sastoji sporazum. Osim toga da li je Liban uključen ili nije, ima i pitanja oko toga šta će se desiti sa iranskim zalihama obogaćenog uranijuma, kako će normalni saobraćaj biti nastavlljen kroz Ormuski moreuz i šta će se dogoditi sa iranskom sposobnošću da lansira raketne napade u budućnosti.

Libanska državna Nacionalna novinska agencija javila je dans da je u noćašnjem izraelskom udaru ubijeno najmanje sedam ljudi u južnom Libanu. Izraelska vojska nije odmah prijavila da je izvršen udar.

Obraćanje naciji američkog predsednika Donalda Trampa o ratu u Iranu

Zamenik iranskog ministra spoljnih poslova Said Hatibzadeh rekao je za BBC danas da će njegova zemlja dozvoliti brodovima da plove kroz moreuz u skladu sa "međunarodnim normama i međunarodnim pravom" kada SAD prekinu svoju "agresiju na Bliskom istoku i kada Izrael prestane da napada Liban.

De fakto zatvaranje moreuza izazvalo je skok cena nafte a onda lančano i benzina, hrane i drugih osnovnih proizvoda daleko izvan Bliskog istoka.

Cene nafte pale su juče na vest o postignutom primirju, ali su danas ponovo počele da rastu kako raste neizvesnost oko postignutog sporazuma.