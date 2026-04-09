"ZAŠTITA PRAVA IRANA NA OBOGAĆIVANJE URANIJUMA DEO BILO KAKVIH PREGOVORA" Šef agencije za atomsku energiju u Teheranu o odbijanju SAD uslova za trajno primirje
Šef iranske nuklearne agencije rekao je danas da je zaštita prava Teherana na obogaćivanje uranijuma potrebna za bilo kakve pregovore o primirju sa SAD.
Mohamed Eslami koji vodi Iransku organizaciju za atomsku energiju, rekao je to novinarima u Teheranu, tokom komemoracije za ubijenog vrhovnog vođu ajatolu Alija Hamneija.
"To je deo neophodnih (stvari) o kojima niko ne govori", rekao je Eslami u osvrtu na odbijanje SAD da prizna obogaćivanje uranijuma kao deo iranskog plana za trajno primirje u deset tačaka.
SAD i Iran treba ovog vikenda da održe razgovore u Islamabadu, glavnom gradu Pakistana, koji posreduje u mirovnim pregovorima.
Krhko primirje u Iranu uzdrmano je juče posle intenzivnog izraelskog bombardovanja Bejruta, nastavka iranske blokade Ormuskog moreuza i neizvesnosti oko toga da li će pregovarači uspeti da se usaglase oko čitavog niza pitanja oko kojih se razilaze.
Samo nekoliko sati posle objavljivanja o postizanju dvonedeljnog primirja rano u sredu, usred neslaganja oko toga da li ono uključuje i pauzu u borbama između Izraela i Hezbolaha, Izrael je izvršio vazdušne udare na Bejrut, što je bio dan sa najviše nastradalih u Libanu od početka rata 28. februara.
Iran i SAD sada, nakon što su obe zemlje proglasile pobedu posle objave o primirju, izgleda da pokušavaju da izvrše pritisak jedna na drugu.
Poluzvanične novinske agencije u Iranu pekuliraju da su iranske snage minirale Ormuski moreuz, važan plovni put za svetsku naftu čije zatvaranje se pokazalo kao najveća strateška prednost Teherana u sukobu.
Predsednik SAD Donald Tramp je s druge strane upozorio da će američke snage bombardovati Iran još jače nego ranije ako ne bude poštovao sporazum.
Ono što je vrlo sporno je u čemu se sastoji sporazum. Osim toga da li je Liban uključen ili nije, ima i pitanja oko toga šta će se desiti sa iranskim zalihama obogaćenog uranijuma, kako će normalni saobraćaj biti nastavlljen kroz Ormuski moreuz i šta će se dogoditi sa iranskom sposobnošću da lansira raketne napade u budućnosti.
Libanska državna Nacionalna novinska agencija javila je dans da je u noćašnjem izraelskom udaru ubijeno najmanje sedam ljudi u južnom Libanu. Izraelska vojska nije odmah prijavila da je izvršen udar.
Zamenik iranskog ministra spoljnih poslova Said Hatibzadeh rekao je za BBC danas da će njegova zemlja dozvoliti brodovima da plove kroz moreuz u skladu sa "međunarodnim normama i međunarodnim pravom" kada SAD prekinu svoju "agresiju na Bliskom istoku i kada Izrael prestane da napada Liban.
De fakto zatvaranje moreuza izazvalo je skok cena nafte a onda lančano i benzina, hrane i drugih osnovnih proizvoda daleko izvan Bliskog istoka.
Cene nafte pale su juče na vest o postignutom primirju, ali su danas ponovo počele da rastu kako raste neizvesnost oko postignutog sporazuma.
