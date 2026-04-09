Vojska je pozvana da pomogne u uklanjanju vozila koja blokiraju puteve tokom protesta zbog goriva u Republici Irskoj, a policija te zemlje sada tretira proteste kod skladišta goriva kao „blokade“.

Putovanje u delovima zemlje je otežano treći dan zaredom, a sporo krećući se konvoji protestuju protiv visokih cena goriva izazvanih ratom SAD i Izraela protiv Irana.

Irski ministar pravde, Džim O’Kalagan, rekao je da će vojska biti raspoređena kako bi se ublažila blokada „kritične infrastrukture“.

O’Kalagan je dodao da vlasnici vozila koja su uklonile Odbrambene snage „ne bi trebalo kasnije da se žale na bilo kakvu štetu nastalu... tokom uklanjanja“.

Blokiran niz autoputeva

Demonstranti su blokirali niz autoputeva i puteva širom zemlje.

Gardai (irska policija) može da zatraži pomoć irske vojske u „pomoći civilnim vlastima... kada je to potrebno“.

U izjavi za medije u četvrtak, portparol garde je rekao da snage „prelaze u fazu sprovođenja mera“ ukoliko oni koji blokiraju pristup kritičnoj infrastrukturi „ne odustanu i ne raziđu se“.

Rečeno je da blokade dovode u opasnost zalihe hrane, goriva, čiste vode i stočne hrane.

Irska vojska Foto: Shutterstock

Irski izvršni direktor zdravstvene službe pozvao je da se svi prilazi medicinskim ustanovama drže slobodnim kako bi korisnici mogli da pristupe lečenju.

Taoiseah (irski premijer) Mikajl Martin rekao je irskom emiteru RTÉ da blokiranje puteva i infrastrukture „nije fer oblik protesta“.

Rekao je da je „neprihvatljivo“ da se ljudima uskrati pristup gorivu i čistoj vodi.

„Blokirali smo glavne arterije i zaustavili smo i paralisali osnovne stvari ekonomije.“

Taoiseah je dodao da protesti „značajno štete našoj ekonomiji“ i da su „sada otišli ​​daleko iznad granica“.

„Za ljude koji su rekli da su zabrinuti zbog cene goriva, sada uskraćivati ljudima pristup gorivu je van svakog logičnog shvatanja.“

Martin je rekao da vlada ne očekuje nasilje.

„Nije u našoj prirodi da izazoveno bilo kakvu situaciju koja dovodi do sukoba, ali moramo olakšati pristup osnovnim životnim potrepštinama našim ljudima.“

Zašto se protesti održavaju?

Sukob na Bliskom istoku izazvao je brzi rast cena i benzina i dizela.

Oko 20% svetske trgovine naftom, sirovinom za proizvodnju i benzina i dizela, zaustavljeno je zatvaranjem Ormuskog moreuza.

Cene u Republici Irskoj porasle su na oko 2,14 evra (1,86 funti) po litru dizela i otprilike 1,91 evro (1,66 funti) po litru benzina, sa višim cenama na nekim mestima.

Protesti su počeli u utorak ujutru.

Policijski službenik Garde je rekao da, iako su bili mirni, „izazivaju značajne poremećaje“.

(Kurir.rs/BBC/)

Ne propustitePlanetaGLUMIO DA SNIMA LAJV NA JUTJUB KANALU, A ZA TO VREME UBIO TRUDNU DEVOJKU Otkriveni detalji jezivog plana mladića: "Prerušio se i krenuo"
Screenshot 2026-02-26 213740.png
PlanetaPRETI JOŠ JEDNA STRAVIČNA RAZORNA ZIMSKA OLUJA! Ova ide ka evropskoj državi i opasna je po život! Poslato HITNO upozorenje stanovništvu!
profimedia-1043106981.jpg
PlanetaZATRČAO SE NA POLICAJCA, IZBO GA, UZ POVIK "ALAHU AKBAR": Ovaj terorista je u Irskoj podmetnuo požar u pabu Konora Megregora
Irska terotista.jpg
PlanetaIZ MOSKVE POČELI DA STIŽU ODGOVORI TRAMPU NA ZAPLENU RUSKOG BRODA: "Ne ometajte povratak posade!" "Taj čin se može smatrati invazijom na Rusiju!"
Vladimir Putin Donald Tramp