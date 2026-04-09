Vojska je pozvana da pomogne u uklanjanju vozila koja blokiraju puteve tokom protesta zbog goriva u Republici Irskoj, a policija te zemlje sada tretira proteste kod skladišta goriva kao „blokade“.

Putovanje u delovima zemlje je otežano treći dan zaredom, a sporo krećući se konvoji protestuju protiv visokih cena goriva izazvanih ratom SAD i Izraela protiv Irana.

Irski ministar pravde, Džim O’Kalagan, rekao je da će vojska biti raspoređena kako bi se ublažila blokada „kritične infrastrukture“.

O’Kalagan je dodao da vlasnici vozila koja su uklonile Odbrambene snage „ne bi trebalo kasnije da se žale na bilo kakvu štetu nastalu... tokom uklanjanja“.

Blokiran niz autoputeva

Demonstranti su blokirali niz autoputeva i puteva širom zemlje.

Gardai (irska policija) može da zatraži pomoć irske vojske u „pomoći civilnim vlastima... kada je to potrebno“.

U izjavi za medije u četvrtak, portparol garde je rekao da snage „prelaze u fazu sprovođenja mera“ ukoliko oni koji blokiraju pristup kritičnoj infrastrukturi „ne odustanu i ne raziđu se“.

Rečeno je da blokade dovode u opasnost zalihe hrane, goriva, čiste vode i stočne hrane.

Irski izvršni direktor zdravstvene službe pozvao je da se svi prilazi medicinskim ustanovama drže slobodnim kako bi korisnici mogli da pristupe lečenju.

Taoiseah (irski premijer) Mikajl Martin rekao je irskom emiteru RTÉ da blokiranje puteva i infrastrukture „nije fer oblik protesta“.

Rekao je da je „neprihvatljivo“ da se ljudima uskrati pristup gorivu i čistoj vodi.

„Blokirali smo glavne arterije i zaustavili smo i paralisali osnovne stvari ekonomije.“

Taoiseah je dodao da protesti „značajno štete našoj ekonomiji“ i da su „sada otišli ​​daleko iznad granica“.

„Za ljude koji su rekli da su zabrinuti zbog cene goriva, sada uskraćivati ljudima pristup gorivu je van svakog logičnog shvatanja.“

Martin je rekao da vlada ne očekuje nasilje.

„Nije u našoj prirodi da izazoveno bilo kakvu situaciju koja dovodi do sukoba, ali moramo olakšati pristup osnovnim životnim potrepštinama našim ljudima.“

Zašto se protesti održavaju?

Sukob na Bliskom istoku izazvao je brzi rast cena i benzina i dizela.

Oko 20% svetske trgovine naftom, sirovinom za proizvodnju i benzina i dizela, zaustavljeno je zatvaranjem Ormuskog moreuza.

Cene u Republici Irskoj porasle su na oko 2,14 evra (1,86 funti) po litru dizela i otprilike 1,91 evro (1,66 funti) po litru benzina, sa višim cenama na nekim mestima.

Protesti su počeli u utorak ujutru.