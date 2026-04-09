Britanske i savezničke snage više od mesec dana pratile su tri ruske podmornice koje su izvodile prikrivenu operaciju iznad podmorskih kablova i gasovoda u Severnom Atlantiku, severno od Velike Britanije, saopštio je danas ministar odbrane Džon Hili, preneo je BBC.

Na konferenciji za novinare u Dauning stritu, Hili je rekao da je reč o jednoj Akula nuklearnoj napadačkoj podmornici i dve specijalne GUGI špijunske podmornice (iz ruske Glavne uprave za dubokomorska istraživanja).

Akula je, po njegovim rečima, verovatno služila kao mamac da bi odvukla pažnju, dok su dve GUGI podmornice provele vreme iznad "kritične infrastrukture važne za nas i naše saveznike".

"Naše snage su ih pratile 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji. Na kraju su se povukle i krenule na sever. Operacija je propala jer smo je otkrili", naglasio je Hili.

Ministar je direktno poručio ruskom predsedniku Vladimiru Putinu.

"Vidimo vas. Vidimo vašu aktivnost iznad naših kablova i gasovoda. Svaki pokušaj da ih oštetite neće biti tolerisan i imaće ozbiljne posledice", naveo je Hili.

Hili je dodao da nema dokaza da je bilo kakve štete na podmorskoj infrastrukturi, ali da Britanija i saveznici (uključujući Norvešku) nastavljaju da proveravaju ove aktivnosti.

Kao ostrvska zemlja, Velika Britanija je izuzetno zavisna od podmorskih kablova - preko 90 odsto internet saobraćaja ide upravo njima, a gasovodi obezbeđuju polovinu gasa za grejanje domova. Ovi kablovi dolaze na obalu na nekoliko "klastera" duž istočne i jugozapadne Engleske, što ih čini ranjivim.

GUGI jedinica, koju neki zovu "podvodni specijalci", poznata je po tome što ima podmornice i bespilotne mini-podmornice sposobne da rade na velikim dubinama, postavljaju prislušne uređaje ili čak seku kablove.

Povodom ovog incidenta, Hili je najavio dodatnih 100 miliona funti za avione P-8 koji love podmornice, kao i pokretanje programa "Atlantic Bastion" za stvaranje hibridne mornarice britanske proizvodnje.

Šef Kraljevske mornarice, admiral Gvin Jenkins, nedavno je upozorio da Britanija "jedva drži korak" u praćenju ruskih podmornica.

Premijer Kir Starmer, koji se trenutno nalazi u Zalivu, poručio je da vlada neće oklevati da zaštiti Britance od Putinove agresije i da će učiniti sve što je potrebno za nacionalnu i ekonomsku bezbednost.