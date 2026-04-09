Nemački kancelar Fridrih Mercrekao je da se nada „pregovaračkom rešenju“ rata sa Iranom, ističući da Nemačka ima fundamentalni interes u njegovom rešavanju.

Govoreći u Berlinu, Merc je rekao da je „pretnja od velike eskalacije izbegnuta, barem za sada“, ali je upozorio da je postojeći prekid vatre „krhk“.

Merc je rekao da je sinoć u razgovoru sa predsednikom SAD Donaldom Trampom „ohrabrio“ predsednika SAD da „ozbiljno“ nastavi pregovore sa Iranom i ponudio pomoć Nemačke u obezbeđivanju slobode plovidbe u Ormuskom moreuzu. Dodao je da bi takve misije „poželjno“ trebalo da imaju podršku Saveta bezbednosti UN i nemačkog parlamenta, tako da se „odluke ne mogu očekivati u narednih nekoliko dana“.

Nemačka kancelarka je takođe upozorila na „ozbiljnost“ izraelskih napada na Liban, napominjući da bi oni mogli „poremetiti čitav mirovni proces i to se ne sme dozvoliti“.

Istovremeno, umanjio je rizik od povlačenja ili ograničavanja američkih snaga stacioniranih u Nemačkoj, nakon medijskih izveštaja da Tramp razmatra takav potez.

Ne propustitePlanetaTRAMP KRITIKUJE MERCA I PRETI NATO! Nemački kancelar uzvraća: "Ako želite da vam pomognemo, onda nas pitajte unapred, a ne kasnije preko novina"
fridrih merc.jpg
PlanetaEVROPSKI LIDERI REKLI "NE" TRAMPU! Neće se pridružiti vojnim operacijama Amerike i Izraela protiv Irana!
Donald Tramp
PlanetaIRANCI TRAŽE ODGOVORE OD NEMACA: "Šta se tačno dešava u najvećoj američkoj vojnoj bazi u Evropi?" (VIDEO)
vojna baza ramštajn iran
PlanetaUKRAJINA PREUZELA KONTROLU NAD OSAM NASELJA! 400 kvadratnih km očišćeno od ruskih trupa, DRONOVI VLADAJU LINIJAMA FRONTA, mnogi vojnici se skrivaju pod zemljom!
ukrajinska vojska
PlanetaEVROPA PROTIV TRAMPOVIH CARINA: Nemačka će predstaviti jedinstven stav EU o tarifama
profimedia-1007623595.jpg
PlanetaZAVRŠENA MINHENSKA BEZBEDNOSNA KONFERENCIJA! Hilari Klinton oplela po Trampu: "Izdao je Zapad, izdao je ljudske vrednosti, izdao je NATO" (FOTO/VIDEO)
123444.jpg