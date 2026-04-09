Nemački kancelar Fridrih Mercrekao je da se nada „pregovaračkom rešenju“ rata sa Iranom, ističući da Nemačka ima fundamentalni interes u njegovom rešavanju.

Govoreći u Berlinu, Merc je rekao da je „pretnja od velike eskalacije izbegnuta, barem za sada“, ali je upozorio da je postojeći prekid vatre „krhk“.

Merc je rekao da je sinoć u razgovoru sa predsednikom SAD Donaldom Trampom „ohrabrio“ predsednika SAD da „ozbiljno“ nastavi pregovore sa Iranom i ponudio pomoć Nemačke u obezbeđivanju slobode plovidbe u Ormuskom moreuzu. Dodao je da bi takve misije „poželjno“ trebalo da imaju podršku Saveta bezbednosti UN i nemačkog parlamenta, tako da se „odluke ne mogu očekivati u narednih nekoliko dana“.

Nemačka kancelarka je takođe upozorila na „ozbiljnost“ izraelskih napada na Liban, napominjući da bi oni mogli „poremetiti čitav mirovni proces i to se ne sme dozvoliti“.

Istovremeno, umanjio je rizik od povlačenja ili ograničavanja američkih snaga stacioniranih u Nemačkoj, nakon medijskih izveštaja da Tramp razmatra takav potez.