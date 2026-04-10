Odbegla i pravosnažno osuđena neonacistkinja Marla-Svenja Libih (55) uhapšena je u mestu Lubi u Češkoj, potvrdio je viši javni tužilac Denis Černota.

Libih, ranije poznat kao Sven, uhapšena je na osnovu evropskog naloga za hapšenje, prenosi Bild. Hapšenju su prethodile prikrivene istražne radnje, a osumnjičena je pokušala da pobegne prilikom privođenja. Prema izveštajima medija, u trenutku hapšenja bila je obučena u mušku odeću i imala obrijanu glavu.

Černota je naveo da je u proteklom periodu ostvarena saradnja između policije u Haleu i čeških vlasti. Dodao je da će sada biti pokrenut formalni postupak ekstradicije sa ciljem izručenja osuđene iz Češke u Nemačku, što može da potraje od nekoliko dana do nekoliko nedelja.