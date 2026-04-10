ODBEGLA NEONACISTKINJA UHAPŠENA U ČEŠKOJ: Osuđena na 18 meseci zatvora - u trenutku hapšenja bila obučena u mušku odeću i imala obrijanu glavu
Odbegla i pravosnažno osuđena neonacistkinja Marla-Svenja Libih (55) uhapšena je u mestu Lubi u Češkoj, potvrdio je viši javni tužilac Denis Černota.
Libih, ranije poznat kao Sven, uhapšena je na osnovu evropskog naloga za hapšenje, prenosi Bild. Hapšenju su prethodile prikrivene istražne radnje, a osumnjičena je pokušala da pobegne prilikom privođenja. Prema izveštajima medija, u trenutku hapšenja bila je obučena u mušku odeću i imala obrijanu glavu.
Černota je naveo da je u proteklom periodu ostvarena saradnja između policije u Haleu i čeških vlasti. Dodao je da će sada biti pokrenut formalni postupak ekstradicije sa ciljem izručenja osuđene iz Češke u Nemačku, što može da potraje od nekoliko dana do nekoliko nedelja.
Sven Libih je 2023. godine osuđena na 18 meseci zatvora bez mogućnosti uslovne kazne zbog podsticanja mržnje. Nakon stupanja na snagu novog zakona o samoodređenju u novembru 2024, promenio je pol i ime u Marla-Svenja, uz zahtev da kaznu izdržava u ženskom zatvoru, što su pravosudni organi prihvatili. Međutim, na izdržavanje kazne u avgustu 2025. nije se pojavio i od tada je u bekstvu. Prema poslednjim informacijama, izjasnio se kao nebinarna osoba, odnosno van tradicionalne podele na dva pola, ali bi za novu zvaničnu promenu identiteta morao lično da se pojavi pred nadležnim organima.