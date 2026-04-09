Sjedinjene Američke Države objavile su da su u toku razgovori sa Iranomradi postizanja „trajnog i efikasnog prekida vatre“.

Potvrdu je dao zamenik državnog sekretara SAD Kristofer Landau na Forumu o globalnom prosperitetu Atlantskog saveta u Vašingtonu, javlja Anadolija.

„Trudimo se da postignemo trajno i efikasno primirje. To je nešto za šta su obe strane izrazile spremnost“, rekao je Landau. „Međutim, detalji su se pokazali komplikovanijim - koliko bi primirje trajalo, koga bi obuhvatalo i na kojim frontovima. Dok razgovaramo, pregovori su u toku kako bi se pokušalo sve to rešiti“, dodao je.

„Ostvarili smo početne vojne ciljeve“

Landau je takođe rekao da SAD veruju da su postigle svoje početne vojne ciljeve, uključujući slabljenje iranskih raketnih, pomorskih i kapaciteta za isporuku oružja, posebno u južnim regionima i Zalivu. „Intenzivno radimo na okončanju trenutne vojne kampanje“, rekao je on.

Napadi na Teheran u Iranu Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Vahid Salemi/AP

Direktni sastanak u Islamabadu

Njegove izjave dolaze nakon što su Vašington i Teheran u utorak objavili dvonedeljni prekid vatre kako bi otvorili put konačnom sporazumu o okončanju rata, u kojem je od 28. februara poginulo i ranjeno hiljade ljudi.

Izvori iz pakistanske vlade potvrdili su agenciji Anadolija da će delegacije SAD i Irana održati direktne razgovore u Islamabadu sa ciljem postizanja trajnog prekida vatre. Prema izvorima, očekuje se da će razgovori početi u subotu i mogli bi trajati duže od jednog dana.

