Sjedinjene Američke Države pojačavaju pritisak na evropske saveznike da se vojno angažuju u Ormuskom moreuzu.

Generalni sekretar NATO Mark Rute obavestio je evropske vlade da američki predsednik Donald Tramp u narednih nekoliko dana očekuje konkretna obećanja o slanju ratnih brodova ili drugih vojnih kapaciteta. Politička obećanja, kakva su davana od početka rata, više nisu dovoljna, piše nemački Špigl.

Brojne evropske diplomate, koje su o svemu obaveštene nakon sastanka generalnog sekretara NATO sa Trampom, njegov zahtev opisuju kao ultimatum. I Berlin je proteklih dana signalizirao načelnu spremnost za zajedničku misiju, ali nemačka vlada za to postavlja uslove, poput snažnog mandata UN i trajnog primirja ili dogovorenog prekida vatre.

Ormuski moreuz

Pretnje neposlušnim saveznicima

Osim zahteva vezanih za Ormuz, Tramp pritiska partnere u NATO i drugim pretnjama. Prema izveštajima američkih medija, sastavlja se spisak evropskih članica Saveza koje su podržale rat protiv Irana i onih koje su mu se suprotstavile. Navodi se da Tramp nakon toga namerava da povuče američke trupe iz zemalja koje su se pokazale nekooperativnima.

U fokusu je navodno Španija, čija je vlada američkim vazdušnim snagama uskratila čak i pravo preleta za borbene avione i vazdušne tankere.

Nemačka na meti uprkos ustupcima

Nemačka, sa druge strane, nije nametnula SAD nikakva ograničenja za korišćenje velikih američkih baza na svojoj teritoriji. Uprkos tome, Tramp je i nemačku vladu označio kao protivnika rata, prvenstveno zbog izjave da vojna kampanja "nije naš rat".

Iako je autor te izjave ministar odbrane Boris Pistorijus, u Beloj kući su je odmah pripisali kancelaru Fridrihu Mercu, koji se inače izražava znatno diplomatičnije.