Predsednik Češke Petr Pavel izjavio je posle razgovora sa predsednikom Italije Serđom Matarelom u Pragu da ne očekuje da će SAD izaći iz NATO, jer taj zapadni vojni savez ima veliki značaj i za Ameriku, ali su obojica istakla značaj priprema i jačanja evropskog krila pakta.

"Ne samo zato što je sigurno i predsednik Tramp svestan svih koristi za SAD, nego i zato što to nije samo stvar predsednika nego i Kongresa SAD. Dalji razvoj bi trebalo da se nastavi u pravcu koji je odredjen već pre nekoliko godina, a to je izrazito povećanje udela evropskih članica i Kanade u ukupnoj efikasnosti NATO", rekao je Pavel.

Matarela i Pavel na zajedničkoj konferenciji za novinare založili su se za jačanje evropskog stuba NATO.

"Tako da evropski deo može da funkcioniše uz smanjeno američko prisustvo ili i bez njega ako tako SAD odluče. Ali to nije nikakva bitnija promena. Mislim da frustracija predsednika Trampa da evropski saveznici navodno nisu aktivni u pomoći na Bliskom istoku jeste problem uzajamne komunikacije", kazao je Pavel.

Češki predsednik podsetio je ponovo Trampa da je NATO odbrambeni savez kojem je svrha i cilj da brani samo teritoriju svojih zemalja članica.

"A ne da učestvuje u vojnim operacijama van teritorija tih država", rekao je Pavel.

Predsednik Matarela podsetio je da je NATO osnovan za odbranu od Sovjetskog Saveza.

"Ne mogu a da ne upozorim i na Bliski i Srednji istok, ono što se dešava u Libanu. To je nezavisna zemlja sa novom vladom i predsednikom koji nastoje da Liban stabilizuju i napreduju u razoružavanju Hezbolaha. Razarajući napadi na Liban, kao što se dogodilo juče, moraju da prestanu", poručio je Izraelu predsednik Italije.

Češki i italijanski predsednik razgovarali su i o potrebi pomoći Ukrajini, kako je kazao italijanski predsednik, velikoj nezavisnoj zemlji koja ponovo mora da postane takva.

"Razgovarali smo i o proširenju EU. Tu su zemlje koje su već zrele da udju u EU. A to nije od koristi samo za njih već i za celu Evropu, ceo kontinent, tako da budemo stabilniji, da i te zemlje imaju stabilniju privredu i političku perspektivu", rekao je Matarela.