Američki predsednik Donald Tramp, uznemiren nedostatkom pomoći saveznika NATO-a u obezbeđivanju Ormuskog moreuza, razgovarao je sa savetnicima o mogućnosti povlačenja dela američkih trupa iz Evrope, rekao je u četvrtak za Rojters visoki zvaničnik Bele kuće.

Još uvek nije doneta nikakva odluka, niti je Bela kuća zatražila od Pentagona da pripremi konkretne planove za smanjenje broja vojnika na kontinentu, rekao je zvaničnik koji je tražio da ostane anoniman.

Ali sama činjenica da se o tome raspravlja podvlači koliko su se odnosi između Vašingtona i njegovih evropskih saveznika u NATO-u oštro pogoršali poslednjih meseci. Razgovori takođe ukazuju na to da poseta generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea Beloj kući u sredu nije uspela značajno da poboljša transatlantske odnose, koji možda nikada nisu bili zategnutiji od osnivanja alijanse 1949. godine, prenosi Rojters.

Foto: Printskrin X

Sjedinjene Države trenutno imaju preko 80.000 vojnika u Evropi i igraju ključnu ulogu u bezbednosnoj arhitekturi kontinenta od Drugog svetskog rata.

Više od 30.000 vojnika je u Nemačkoj, a veliki broj je raspoređen i u Italiji, Velikoj Britaniji i Španiji.

NATO nije odmah odgovorio na zahtev Rojtersa za komentar.

Zvaničnik nije rekao na koje zemlje bi se odnosila ta odluka niti koliko bi vojnika na kraju bilo povučeno ako bi Tramp napravio taj potez.