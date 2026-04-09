Napadi na energetska postrojenja u Saudijskoj Arabiji smanjili su kapacitet proizvodnje nafte u kraljevini za oko 600.000 barela dnevno i protok nafte kroz cevovod istok-zapad za oko 700.000 barela dnevno, objavila je saudijska državna novinska agencija SPA, pozivajući se na zvanični izvor u Ministarstvu energetike.

Napadi, uključujući i prethodne napade na neka postrojenja, takođe su poremetili rad ključnih naftnih, gasnih, rafinerijskih, petrohemijskih i električnih postrojenja u Rijadu, istočnoj pokrajini i industrijskom gradu Janbuu, saopštila je SPA.

Saudijski državljanin iz osoblja industrijske bezbednosti jedne saudijske energetske kompanije je poginuo, a sedam drugih saudijskih zaposlenih je ranjeno u napadima, saopštila je SPA. Izvor iz ministarstva nije precizirao ko je lansirao rakete.

Brutalni napadi

Od početka američko-izraelskog rata sa Iranom, Saudijsku Arabiju su napale stotine iranskih raketa i dronova, od kojih je većina presretnuta, saopštile su vlasti. Teheran je pokrenuo napade na Izrael i države Persijskog zaliva u kojima se nalaze američke vojne baze.

Jedna od pumpnih stanica na saudijskom cevovodu istok-zapad je pogođena, što je smanjilo protok za oko 700.000 barela dnevno, rekao je izvor iz ministarstva.

Izvor je opisao cevovod kao trenutno glavnu rutu za snabdevanje globalnih tržišta. Naftno polje Manifa je takođe pogođeno, što je smanjilo proizvodni kapacitet za oko 300.000 barela dnevno, dok je prethodni napad na postrojenje Kurais smanjio dodatnih 300.000 barela dnevno, čime je ukupno smanjenje proizvodnog kapaciteta Saudijske Arabije dostiglo oko 600.000 barela dnevno, dodao je izvor.

Napadi su takođe pogodili glavna postrojenja rafinerije, uključujući SATORP u Džubailu, rafineriju Ras Tanura, rafineriju SAMREF u Janbuu i rafineriju Rijad, što direktno utiče na izvoz rafinisanih proizvoda na globalna tržišta, saopštila je SPA.

Postrojenja za rafiniranje u Džuajmi su takođe pogođena požarima, što je uticalo na izvoz tečnog naftnog gasa i prirodnog gasa. Napadi na ključna naftna polja, infrastrukturu cevovoda i čvorišta za rafiniranje ističu rizike za globalno snabdevanje energijom dok se sukob širi regionom.

Saudijska Arabija, vodeći svetski izvoznik nafte, igra centralnu ulogu na globalnim tržištima sirove nafte, a dugotrajni poremećaji u njenoj proizvodnji, sistemu rafinerije ili izvoznim rutama mogli bi smanjiti ponudu i povećati nestabilnost cena.