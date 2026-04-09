Sve ukazuje na to da će Orban posle 16 godina otići sa vlasti

Mađarski premijer Viktor Orban i njegova vladajuća stranka Fides nalaze se pred ubedeljivim porazom na parlamentarnim izborima koji će biti održani u nedelju!

Tako bar pokazuju rezultati poslednjeg istraživanja javnog mnjenja, prenosi Rojters. Opoziciona stranka Tisa zadržala je vođstvo nad Orbanovim Fidesom, pokazuju rezultati ankete.

Mađarska stranka desnog centra Tisa ubedljivo vodi ispred vladajuće stranke Fides i sve ukazuje na to da će Orban posle 16 godina otići sa vlasti.

Nacionalista Orban se suočava sa najvećim izazovom za svoju vladavinu u poslednjih 16 godina, iako veliki broj neodlučnih birača znači da je ishod izbora neizvestan.

Tisa, koju predvodi bivši vladin insajder Peter Mađar, imala je podršku 50 odsto odlučnih birača, dok je 37 odsto podržalo Fides, pokazala je anketa Instituta Idea.

Anketa, koja je sprovedena na uzorku od 1.500 ljudi, pokazala je 39 odsto podrške za Tisu među svim biračima, dok Fides podržava 30 odsto. Oko 21 odsto ispitanika je reklo da nisu odlučili kako će glasati.