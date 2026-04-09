Dve osobe su poginule u stravičnoj saobraćajnoj nesreći kod Jablonice u okrugu Senica, Slovačka, među kojima i 16-godišnja devojčica Tamara, kao i 22-godišnji mladić Aleksa, kada se automobil sa petoro ljudi prepolovio nakon što je udario u drveće.

Naime, kako prenose tamošnji mediji, grupa od pet prijatelja vraćala se sa zabave kada je vozač (18), prema prvim informacijama, "ispravio" krivinu automobilom marke "folksvagen pasat" i udario u drvored. Udar je prouzrokovao da se automobil bukvalno prepolovi i zapali. Prema rečima više svedoka, vozač je pre kobnog trenutka jurio putem, ignorišući sva pravila.

U automobilu su napred bila dva mladića od 18 i 22 godine, a pozadi tri devojke. Na lice mesta stigle su čak četiri ekipe Hitne pomoći.

Vatrogasci su stigli na lice mesta i pronašli jednu osobu zarobljenu ispod polovine rastrgnutog automobila. Uspeli su da je oslobode uz pomoć specijalnih alata, a trenutno se nalazi u bolnici gde joj se doktori bore za život. Nije precizirano ko je povređeni putnik.

Porodica preminule Tamarke se oglasila

Među žrtvama tragedije je i samo šesnaestogodišnja Tamara iz sela Jablonica. Prema pisanju medija, živela je sa majkom i sestrom, i porodica nije želela da daje izjave za medije.

- Ne možemo komentarisati - rekli su sa tugom u glasu.

Od Aleksa su se oprostili priјatelji i poznanici putem društvenih mreža.

- U ponedeljak uјutru, naš priјatelj, saigrač, drug iz razreda i osoba sa dobrim srcem tragično nas јe napustila... - napisao јe njegov priјatelj Lukaš, koјi јe uјedno pozvao na finansiјsku pomoć porodici za pokrivanje troškova sahrane.

Tamara (16) poginula u saobraćajnoj nesreći u Slovačkoj

Gradonačelnik Jablonice, Silvester Nestarec, izrazio je saučešće zbog tragedije.

Tragovi kočenja su i dalje vidljivi na putu. Izgleda da je vozač prvo udario u znak, a zatim se zakucao u drvored. Slučaj je već preuzeo istražitelj iz Senice, što je potvrdila i sama policija.

- S obzirom na ozbiljnost incidenta, istražitelj iz Senice je preuzeo slučaj i pokrenuo krivično gonjenje za ubistvo iz nehata i telesne povrede - saopštila je policija Trnavskog kraja. Rezultati testova na prisustvo droga i alkohola bili su negativni.