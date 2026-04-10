Kina je saopštila da će odobravati kvalifikovane prijave za izvoz retkih zemalja za civilnu upotrebu
Portparol ministarstva, He Jadong, izjavio je da će Kina nastaviti da se zalaže za očuvanje bezbednosti i stabilnosti globalnih industrijskih i lanaca snabdevanja. Dodao je da će zemlja u potpunosti uzimati u obzir racionalne civilne potrebe i zabrinutosti širom sveta, uključujući i one iz Sjedinjenih Američkih Država, te aktivno promovisati i olakšavati trgovinu u skladu sa propisima.
Odgovarajući na pitanje da li bi SAD trebalo da budu zabrinute zbog ponovnog uvođenja ograničenja izvoza retkih zemalja, He je naglasio da Kina postupa u skladu sa zakonom i međunarodnim obavezama.
Na pitanje o mogućem produženju suspenzije mera kontrole izvoza retkih zemalja, nakon izjava američkog trgovinskog predstavnika Džejmisona Grira o nastavku radnih razgovora, portparol je rekao da su mere koje je Kina najavila 9. oktobra 2025. godine suspendovane do 10. novembra 2026. godine. Ova odluka doneta je u skladu sa konsenzusom postignutim tokom ekonomskih i trgovinskih razgovora Kine i SAD u Kuala Lumpuru. On je dodao da će Kina i SAD nastaviti komunikaciju o relevantnim pitanjima kroz mehanizam ekonomskih i trgovinskih konsultacija.