Portparol ministarstva, He Jadong, izjavio je da će Kina nastaviti da se zalaže za očuvanje bezbednosti i stabilnosti globalnih industrijskih i lanaca snabdevanja. Dodao je da će zemlja u potpunosti uzimati u obzir racionalne civilne potrebe i zabrinutosti širom sveta, uključujući i one iz Sjedinjenih Američkih Država, te aktivno promovisati i olakšavati trgovinu u skladu sa propisima.

Odgovarajući na pitanje da li bi SAD trebalo da budu zabrinute zbog ponovnog uvođenja ograničenja izvoza retkih zemalja, He je naglasio da Kina postupa u skladu sa zakonom i međunarodnim obavezama.