Turski ministar trgovine Omer Bolat izjavio je danas da NATO nije obavezan da pomaže SAD i Izraelu u ratu s Iranom i da ponovo otvori Ormuski moreuz.
On je to rekao povodom ultimatuma zemljama članicama NATO, koji je dao američki predsednik Donald Tramp, da pronađu rešenje za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza u roku od nekoliko dana.
- Prisustvo NATO-a je prvenstveno odvraćajuća sila za održavanje mira i bezbednostina evropskom kontinentu, ali i globalno - rekao je Bolat.
Na pitanje da li zemlje NATO-a imaju pravo da podsete Trampa da je savez defanzivne prirode i da nije bio uključen u planiranje sukoba, Bolat je odgovorio potvrdno.
Članice NATO-a odbacile su početne pozive SAD da podrže vojnu kampanju u Iranu, napominjući da nisu konsultovane pre napada.
