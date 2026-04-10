POVRATAK SVEMIRSKE KAPSULE ORION SA ČETVORO ASTRONAUTA NOĆAS PO VREMENU U SRBIJI

Slušaj vest

Nakon istorijske desetodnevne misije koja je posadu od četiri astronauta odvela oko Meseca prvi put od 1972. godine, NASA misija Artemis 2 završiće se kasno noćas po vremenu u Srbiji, kada svemirska kapsula Orion - nazvana "Integritet" - sleti u Tihi okean.

Američki Forbs navodi da će pre spuštanja, ipak, posada i svet koji posmatra misiju morati da izdrže 16-minutni nestanak struje u letelici dok se Orionov toplotni štit bude zagrevao na 2.760 stepeni Celzijusa dok se probija kroz Zemljinu atmosferu.

NASA je spuštanje Artemisa 2 u Tihi okean u blizini San Dijega planirala za večeras u 20.07 časova po vremenu na istočnoj obali SAD (2.07 sati ujutru u subotu u Srbiji).

Prenos uživo na NASA+ počinje 30 minuta iza ponoći po srpskom vremenu.

Neposredno pre ponovnog ulaska u Zemljinu atmosferu, kapsula Orion će se odvojiti od Evropskog servisnog modula, sistema za održavanje života, koji je izgradila Evropska svemirska agencija (ESA).

Pogled na Zemlju sa tamne strane Meseca iz svemirske letelice Orion tokom NASA misije Artemis 2

Nakon 16-minutnog nestanka struje, padobrani će se otvoriti kako bi usporili pad kapsule, a kamere koje čekaju na Zemlji će pretraživati nebo tražeći prve naznake "Integriteta".

Očekuje se da će proces potrage za astronautima trajati nekoliko sati, a timovi američke Ratne mornarice treba da obezbede kapsulu Orion i pomognu posadi na brodu "USS Džon P. Murta", koji je napustio San Dijego u ponedeljak, 6. aprila.

NASA misija Artemis 2 obišla tamnu stranu Meseca i vraća se ka Zemlji

Astronauti će helikopterom biti prebačeni na brod radi medicinskih procena pre nego što otputuju u Hjuston.

Posadu čine komandant Rid Vajzman, pilot Viktor Glover, specijalista misije Kristina Koh i specijalista misije Džeremi Hansen.

Nastavak NASA lunarne misije Artemis 2, svemirska letelica Orion se sve više udaljava od Zemlje i približava Mesecu

Izabrani su za ovu misiju u aprilu 2023. i zajedno su se spremali tri godine za nju.

Posada misije Artemis 2 u svemirskoj letelici Orion napustila Zemljinu orbitu i otisnula se ka Mesecu

Astronauti su ispisali istoriju u 13:56. EDT u ponedeljak, 6. aprila 2026. godine, kada su dostigli daljinu veću od 400.171 kilometara od Zemlje, najveću udaljenost koju su ljudi ikada prešli.

NASA misija Artemis 2 ka Mesecu

Time su oborili rekord koji su prethodno postavili komandant Džim Louel, pilot komandnog modula Džek Svigert i pilot lunarnog modula Fred Hejz tokom misije Apolo 13 1970. godine.